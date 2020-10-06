ميريام فارس حامل بطفلها الثاني

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كثرت التكهنات في الآونة الأخيرة حول حقيقة حمل الفنانة ميريام فارس بعد نشرها صوراً عبر حسابها على الانستغرام ترتدي فيها فساتين فضفاضة.

وأكدت تقارير صحفية، منسوبة الى مصدر موثوق، أن فارس حامل في شهرها الخامس وأن جنس المولود ذكر. وكان مقطع فيديو قامت بنشره النجمة اللبنانية السبب في اثارة التساؤلات بين الجمهور حول ان كانت حاملا بطفلها الثاني أم لا، تحديداً وأن شكلها في هذه الاطلالة يشير الى احتمالية حملها من جديد.

وكانت المغنية اللبنانية قد أعلنت خبر زواجها في عام 2014 من رجل أعمال لبناني يدعى داني متري غير أنها ترفض اظهار ملامحه وتتحفظ على عن نشر صوره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت نفس القرار بخصوص ابنها جايدن الذي أنجبته عام 2016.

