زفاف أمير شاهين جمع بطلات «يا دنيا يا غرامي» من جديد

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نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور من زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة الهام شاهين الذي حضرته برفقة مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وظهرت ليلى علوي باطلالة براقة مرتدية فستاناً باللون السكري مع تسريحة شعر أنيقة. وجمعت الصور الفنانة ليلى علوي بالفنانتين الهام شاهين وهالة صدقي اللتين شاركنها بطولة فيلم «يا دينا يا غرامي» عام 1985. جدير بالذكر أن أمير شاهين شقيق الفنانة الهام شاهين احتفل أخيراً أمس على منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يوما من اعلان خطبتهما. من ناحية أخرى حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على حضور حفل الزفاف كان أبرزهم كل من محمد منير هاني سلامة ومنة شلبي وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي وبوسي شلبي وبشرى. الحفل أقيم في فندق ريتز كارلتون بوسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحياه عدد كبير من النجوم في مقدمتهم عمرو دياب وتامر حسني. يذكر أن أمير تعرف على منة جاب الله شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، لقربه من الأخير في تعاونهما في مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذي أنتجه عبد العاطي السنوات الماضية، وتعمل منة كمونتيرة في العديد من الأعمال الفنية. وأعلن أمير خطبته لمنة جاب الله في حفل بسيط أقيم بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي، الفترة الماضية، بحضور بعض الفنانين منهم هنا شيحة وهالة صدقي وبوسي شلبي.

