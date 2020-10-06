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أجمل ألوان تناسب غرف نوم الأطفال

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

اذا كان هناك غرفة واحدة في المنزل يجب ان تكون اشبه بلوحة فنية فهي غرفة الاطفال بالتأكيد، بالطبع غرفة نوم الاطفال هي ما يبعث علي طفلك الراحة والهدوء ويجب ان تعبر عن شخصيتة واحلامه. الأهتمام بمساحات للتخزين في غرف الاطفال من الاشياء الأساسية، فطفلك يريد مكان مناسب لتخزين الملابس، الالعاب وبالطبع ركن مخصص لجهاز الكمبيوتر الخاص به. الرسومات علي الحوائط تعتبر رائجة جدا في تصميم غرف نوم الاطفال، يمكن استخدام لون ابيض او اسود، او اذا كنت تفضلين تزيين غرفة النوم بمزيج من الالوان فبالتأكيد سوف يكون لذلك تأثير كبير جدا علي شخصية طفلك. اللون الاصفر مع الابيض من اجمل الالوان التي تناسب غرف نوم الاطفال، يمكن ايضا استخدام اللون الاصفر في الاضاءة وفي قطع صغيرة من الأثاث. تنسي اهمية الستائر ايضا للطفل، فبالتأكيد لا تريدين ان توقظ الشمس طفلك في غير الاوقات المخصصه لذلك. فيمكن استخدام طبقتين من الستائر، احداهما ستاره بيضاء خفيفة والأخري تكون من خامة اثقل مثل القطيفه او الكتان.


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