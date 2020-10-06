نصائح للعناية بالشعر الخفيف والمتساقط

مرأة

تعاني معظم الفتيات من مشكلة تساقط الشعر وتسبب لهن انزعاجا كبيرا وخاصة عندما يقمن بتسريحه يوميا ويرين خصلات شعرهن ضعيفا ويتساقط بقوة وبكثافة شديدة في يدهن.

ما يجعلهن يشعرن بالقلق والخوف على شعرهن من الصلع نتيجة لهذا التساقط الكثيف والمستمر. هناك عدة عوامل وأسباب قد تؤدي الى تساقط الشعر مثل عدم الاعتناء به وعدم اتباع نظام غذائي صحي وسليم مع تجاهل بعض العناصر والمواد الغذائية التي تمد فروة الرأس بالتغذية السليمة وبالتالي تساعد على تقوية خصلات الشعر وتمنع من ضعفه وتساقطه وتقصفه.

1- التغذية السليمة مع ممارسة الرياضة

من أهم النصائح التي يمكنك اتباع خطواتها بشكل منتظم وسليم هي الاهتمام بالتغذية الصحية والمفيدة التي تساعد على تقوية شعرك وتمنع تساقطه من أهمها الخضراوات والفواكه. تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والكثير من المعادن والعناصر الرئيسية من أهمها الطماطم والجزر والبروكلي والملفوف والبرتقال والليمون. كذلك المأكولات البحرية الغنية بأحماض الأوميجا الثلاثية التي تحافظ على بصيلات الشعر من التساقط. لابد من ممارسة التمارين الرياضية باستمرار لأنها تقضي على الشعور بالقلق والتوتر المسبب لكثير من الأحيان في تساقط وتقصف وضعف الشعر.

2- اعتمدي على التسريحات الفوضوية

من النصائح الهامة أيضا لك عزيزتي التي تواجهين بها مشكلة تساقط وتقصف الشعر هي تسريحات الشعر الفوضوية والتي لا تعتمد على شد الشعر وسحب خصلاته بشكل كبير ما تسبب التهابات فروة الرأس التي تؤدي الى ضعف بصيلات الشعر وبالتالي يبدأ في التساقط بشكل كثيف وغزير. حاولي أن تعتمدي على تسريحات الشعر العشوائية والفوضوية مثل الكعكة المرتخية وذيل الحصان غير المشدود. هذا مع تقليل استخدام المواد الكيميائية التي تقوم بصبغ وفرد الشعر واهتمي بوضع الكريمات المرطبة والوصفات الطبيعية التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر ومنع تقصفها والحد من ضعفها وتلفها.

3- لا تسرحي شعرك و هو مبلل

من العوامل المؤدية الى تساقط الشعر وتجعله أكثر عرضة للتقصف والضعف هو تسريح وتصفيق الشعر وهو مبلل ولكن عليك أن تنتظري حتى يكون شعرك جافا أو مرطباً قليلا ثم ابدأي في تسريحه واعتمدي على استخدام المشط في تسريح الشعر وليست الفرشاة منعا للتقصف والتلف. ثم اتركي شعرك بعد ذلك منسدلا لفترة طويلة ولا تربطيه وهو مبلل لأنه قد يساعد على شد وسحب خصلات الشعر. عليك الابتعاد تماما عن استخدام استشوار أو مكواة الشعر لأنها تقضي على الشعر تماما. لكن يمكنك استخدام بعض الماسكات والوصفات الطبيعية التي تساهم في فرد الشعر المجعد والتخلص من خشونته.

4- لا تعرضي شعرك للشمس

حاولي بقدر الامكان سيدتي أن تبتعدي عن تعرض شعرك لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تسبب التهابات لخصلات شعرك وتجعل فروة الرأس تقوم بافراز مركبات سوبر أوكسيد. التي تتسبب في تساقط الشعر وتلفه. قبل النزول في الصباح استخدمي حمام الزيت الدافئ الذي يساعد على تدفق الدم الى فروة الرأس مع تنشيط الدورة الدموية التي تساهم في تقوية خصلات الشعر. قومي بتسخين مقدار قليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز المر أو زيت جوز الهند أو أي نوع آخر من الزيوت الطبيعية النباتية ما بعد ذلك. قومي بدهن شعرك بهذا الزيت وهو دافئ مع تغطية شعرك بفوطة مبللة بالماء الساخن واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك جيدا واستخدمي شامبو جيد ومناسب لشعرك.

5- استخدمي وصفة الثوم

اذا كنتي تعانين من مشكلة تساقط وضعف الشعر عليك باستخدام هذه الوصفة التي تقوم بمعالجة تلك المشكلة كما أنها تعتبر من النصائح الهامة التي تقوم بالحد من تساقط الشعر بغزارة وذلك لأن الثوم لديه فوائد خارقة في اعادة نمو الشعر من جديد ويعزز من كثافته. قومي بخلط فصين من الثوم المهروس مع ملعقتين من زيت الخروع وطبقي الخليط على شعرك مع التدليك جيدا ثم اتركيه نصف ساعة على شعرك وأشطفيه. يفضل أن تقومي بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا تجنبا لتساقط الشعر.

