6 حيل فعَّالة لتثبيت عطرك خلال الصيف

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اكتشفي كيف تحافظين على رائحة عطرك ثابتة لفترات طويلة خلال أيام الصيف وطقسها الحار.

إليك 6 نصائح وحيلاً سحرية تزيد من قوة ثبات عطرك لفترات أطول خلال الصيف!

1- انثري العطر بعد الاستحمام مباشرة

هل تعلمين أن مسام الجلد تتفتح تماماً أثناء الاستحمام؟ مع تصاعد بخار الماء الساخن، يؤدي ذلك لتفتيح مسام الجلد. لذلك، يمكنك تطبيق العطر بشكل مباشر بعد الاستحمام كي تتغلغل جزيئات العطر داخل المسام وتدوم لفترات أطول.

2- لا تخزني عطورك في الحمام

إذا كنت ترغبين في الحفاظ على عطور ذات رائحة جذابة وثابتة، فلا تقومي بحفظها في خزانة الحمام أو أي مكان رطب. تذكري جيداً أن الحرارة الزائدة، الضوء والرطوبة من العوامل التي تتسبب في تحلل جزيئات العطر وفقدان جودته وكفاءته العطرية.

3- طبقي العطر على نقاط النبض

من أكثر الحيل المميزة والتي تمنحك نتائج مثالية للاحتفاظ برائحة عطرك هي بفرك القليل من الفازلين على أماكن النبض قبل نثر العطر. يساعد ذلك على الاحتفاظ بجزيئات العطر على الجلد لفترات طويلة بدلاً من نثر العطر على الجلد الجاف. 4- طبقي اللوشن المعطر على جسمك

تقدم العديد من الماركات العالمية لمستحضرات التجميل مجموعات عطرية كاملة بنفس رائحة العطر. يمكنك اقتناء تلك المجموعات العطرية والتي تتألف من ماء العطر، اللوشن المرطب وسائل الاستحمام.

5- انثري العطر على شعرك وملابسك

لست مضطرة لنثر العطر على جسمك فقط ليدوم طويلاً، لكن انثريه على شعرك وملابسك أيضاً. إذا كنت ترتدين وشاحا ناعما، فما رأيك بنثر القليل من العطر عليه لرائحة منعشة تدوم طويلا.

6- اختاري تركيبة عطرية مكثفة

تتميز بعض النوتات العطرية بقوة ثبات أعلى، من بينها النوتات الشرقية من الأخشاب والتوابل. اختاري العطور التي تحتوي على روائح الأخشاب والتوابل كالمسك، الفانيلا، الصندل أو غيرها للحفاظ على رائحة فواحة وجذابة. كما يمكنك استخدام الزيوت العطرية المركزة بدلاً من ماء العطر أو ماء التزين لضمان الحفاظ على ثبات أعلى مع تركيزاتها المكثفة.

