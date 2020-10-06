ترامب تعمَّد إخفاء إصابته بـ«كورونا»

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واشنطن- الوكالات: القى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد الاثنين التحية على انصاره خارج مستشفى «وولتر ريد» قرب واشنطن حيث يعالج من «كوفيد-19» بعدما غادرها لفترة وجيزة في جولة داخل موكبه قال انها «زيارة مفاجئة». وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي انصاره، قبل ان يعود الى المستشفى لمتابعة العلاج. وكان قد نشر قبيل الجولة فيديو على تويتر قال فيه «سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا» وتابع «أنا على وشك القيام بزيارة صغيرة مفاجئة». وقال ترامب انه «تعلم الكثير عن كوفيد-19» في صراعه مع الفيروس في المستشفى. وتابع «انها المدرسة الحقيقية. ليست مدرسة قراءة الكتب، انا ادركت ذلك، وفهمته، وهذا الأمر مثير جدا للاهتمام». وبعد ليلتين في المستشفى قال اطباء الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي ان ترامب قد يتمكن من العودة الى البيت الأبيض خلال ساعات اذا استمرت حالته في التحسن. لكن الجدل تصاعد بشأن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد فيروس «كورونا» من جانب البيت الأبيض وعائلة ترامب وأيضا بشأن قرار السماح لنائب الرئيس مايك بنس بمواصلة حملة الرئيس لانتخابات 3 نوفمبر في حال عجز ترامب عن ذلك. الى ذلك نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر «مطلعة على القضية» ان الرئيس الأميركي اخفى نتائج فحصه الأول الخاص بفيروس «كورونا» والتي كانت ايجابية. وأفادت مصادر الصحيفة بأن ترامب خضع لفحص سريع مساء الخميس الماضي اعطى نتائج ايجابية، وعلى الرغم من اطلاعه عليها، قرر ترامب المشاركة في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» في اليوم ذاته ولم يكشف فيها عن اي معلومات بشأن التحليل الذي اجراه. كما ذكرت مصادر «وول ستريت جورنال» ان الرئيس الأميركي وجه لأحد مستشاريه بألا يكشف لأحد نتائج الفحص الأول.

واثيرت اسئلة حول سبب مواصلة ترامب الخميس رحلته الى نيوجيرزي للقاء متبرعين اثرياء رغم علمه ان مستشارته المقربة هوب هيكس التي ترافقه في كل مكان مصابة بالفيروس وحول ما اذا كان مصابا خلال مناظرة الثلاثاء الماضي مع المرشح الديموقراطي جو بايدن. وقال رئيس اتحاد العلماء الأميركيين علي نوري ان البيت الأبيض «اعتمد كثيرا على الفحوص»، مضيفا «بعدم فرضهم وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، خلقوا مناخا زائفا من الثقة في البيت الأبيض» الذي تحول الى بؤرة للعديد من الاصابات. وقال طبيب الرئيس د. شون كونلي ان مستوى الأكسجين لدى ترامب انخفض مرتين منذ تشخيص اصابته بالفيروس وأنه بدأ بتناول دواء «الستيرويد ديكساميثازون» وأضاف كونلي، الذي سعى الى توضيح الالتباس الناجم عن التصريحات المتضاربة حول حالة ترامب ان الاخير حصل على اكسجين اضافي مرة واحدة على الأقل بعد ان ثبتت اصابته وكشف ان الرئيس كان يعاني من حمى شديدة وكان مستوى الأكسجين لديه اقل من 94%. والمستوى لدى الأشخاص السليمين يكون 95% او اعلى والسبت انخفض المستوى دون 93%.

