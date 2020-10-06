بومبيو: مستعدون لـ«جميع الاحتمالات»

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واشنطن - الوكالات: اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، انه قدم افادة عن بعد للرئيس دونالد ترامب، مضيفا «كانت معنوياته عظيمة. كان في مزاج رائع».

وأعلن ترامب عن مرضه بفيروس «كورونا» في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، ونُقل من البيت الأبيض الى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن. وقبيل رحلته الى اليابان، قال بومبيو «لقد اتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس بشيء من التفصيل وأعتقد انه تحدث مع فريق الأمن القومي بأكمله نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التي قد تحدث». وأضاف «لن اتحدث عما دار في الافادة لكن تأكدنا من ان الرئيس كان على اتم الاستعداد للاسراع في كل الأشياء التي تحدث حول العالم. حصلت على القليل من الارشادات بشأن هذه الرحلة، وأتطلع الى تنفيذها». وتابع «كانت معنوياته عظيمة. كان في مزاج رائع. لقد كان مباشرا وصريحا معي كما هو دائما، وكانت محادثة رائعة».

ونشر البيت الأبيض صورة جديدة لترامب، مساء الأحد، من مستشفى «وولتر ريد، حيث يتلقى الرعاية الصحية بعد ثبوت اصابته بفيروس «كورونا» المستجد. وذكر البيان ان ترامب اجرى اتصالا جمعه مع نائبه، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، في غرفة المؤتمرات الواقعة في مركز وولتر ريد الطبي العسكري، بمدينة بيثيسدا بولاية ميريلاند.

