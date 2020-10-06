ليس دواءً للحالات «المعتدلة»

عربيات ودوليات

اعلن الاطباء ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعالج بـ«ديكساميثازون» وهذا الستيرويد ينقذ الأرواح عن طريق تهدئة الجهاز المناعي، والذي يمكن ان يصبح مفرط النشاط بشكل خطير في حالات الاصابة بـ«كوفيد-19» ولكن يجب استخدامه في الوقت المناسب.

وفي حال اعطائه في وقت مبكر جداً، قد يزيد الدواء الأمور سوءاً عن طريق اضعاف قدرة الجسم على محاربة الفيروس. وعادة هذا ليس دواء يُعطى في المرحلة «المعتدلة» من المرض اذ اظهرت تجارب اجريت في بريطانيا ان الدواء مفيد في الوقت الذي يحتاج المرضى الى الأكسجين وهو ما حصل لترامب لفترة وجيزة وترجمت منظمة الصحة العالمية هذه النتائج الى نصيحة ارشادية باستخدام الستيرويد في الحالات «الشديدة والحرجة». وانخفضت مستويات الأوكسجين في الدم لدى ترامب الى اقل من 94% وهو احد معايير «المعاهد الوطنية للصحة» لتصنيف حالة المريض بـ«المرض الشديد». ومع ذلك لم تبق مستويات الأوكسجين المنخفضة هذه والفرق كبير بين شخص يحتاج الى دعم عابر بالأوكسجين والمرحلة النهائية من التعافي من «كوفيد-19».

ولا تعرف التفاصيل الكاملة لحالة ترامب الصحية، لكن من الصعب تخيل ان احدا سيخرج من المستشفى اثناء تناول «ديكساميثازون» و»ريمديسفير» وبعد اعطائه علاجاً تجريبياً بالأجسام المضادة.

