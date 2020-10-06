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البيت الأبيض لن يكشف عدد الإصابات بين موظفيه


واشنطن - الوكالات: رفض البيت الأبيض الافصاح عن عدد حالات فيروس «كورونا» الايجابية لديه بعدما قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية اليسا فرح، انه سيتم الكشف عن عدد موظفي الجناح الغربي الذين ثبتت اصابتهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، للصحافيين، ان ذلك لن يحدث، مُشيرة الى مخاوف تتعلق بالخصوصية. ولم ترد مكناني على اسئلة متكررة حول ما اذا كان ترامب قد خضع للاختبار قبل المناظرة الرئاسية مع منافسه الديموقراطي جون بايدن او يوم الأربعاء، قائلة انها لن تقدم قراءة رسمية لموعد الاختبارات الخاصة به. وقالت ماكناني فقط ان نتيجة اختباره كانت ايجابية يوم الخميس بعد عودته من نيوجرسي، حيث مكان المناظرة الرئاسية. ثم انهت ماكناني الاحاطة الصحفية بشكل مُفاجئ.


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