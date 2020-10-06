لا تعاطف... شعبية بايدن تسجل صعوداً قياسياً

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واشنطن- الوكالات: تقدم المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، بواقع 14% مئوية في استطلاع جديد لصالح صحيفة «وول ستريت جورنال» وشبكة «ان بي سي نيوز» الأميركيتين فيما كشف استطلاع آخر ان اصابة ترامب بـ»كورونا» لم تجلب تعاطفا كبيرا معه.

وأجري الاستطلاع في اليومين التاليين لمناظرة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر ولكن قبل اختبار ترامب لفيروس «كورونا» ودخوله المستشفى يوم الجمعة. وذكرت «بلومبيرغ» ان بايدن تقدم على ترامب في الاستطلاع الوطني، حيث حصل على 53% مقابل 39% للأخير، وهو اعلى هامش له في حملته الرئاسية، متجاوزا ذروته السابقة عندما كان الفارق 11 نقطة مئوية في يوليو الماضي. وزاد تقدم بايدن بحوالي الضعف بعد المناظرة، من 8 نقاط مئوية في استطلاع سابق لصالح «وول ستريت جورنال» و«ان بي سي نيوز». وقال حوالي 44% من الناخبين، ان بايدن تفوق على ترامب في المناظرة التي سادتها الفوضى، مقارنة مع 24% قالوا ان ترامب فاز بها، فيما قال 17% منهم ان ايا منهما لم يفز. من جهته قال جيف هورويت خبير استطلاعات الرأي الديموقراطي الذي اجرى هذا الاستطلاع مع بيل ماكنتورف خبير استطلاع الرأي الجمهوري «كان الخاسر الواضح من النقاش دونالد ترامب» وأضاف «وعلى المدى القصير على الأق، اضر هذا بموقفه ضد جو بايدن». بدوره، نبه بيل ماكنتورف الى ان الاستطلاع قد مثل «صدمة مباشرة»، وأن التنافس قد يعود بعد المناظرة للهامش المستقر من 8 الى 9 نقاط حيث كان اساسا خلال الأشهر العديدة الماضية. في غضون ذلك اظهر استطلاع آخر اقل من الناحية العلمية اجرته عبر الانترنت «رويترز/ ابسوس» في 2-3 اكتوبر بعد تشخيص ترامب عدم وجود «تعاطف» مع الرئيس، حيث قال 9 من كل 10 ديموقراطيين و9 من كل 10 جمهوريين انه كان بامكان ترامب تجنب الاصابة بالمرض. وفي هذا الاستطلاع اعلن 51% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم بايدن فيما قال 41% انهم يؤيدون ترامب، واختار 4% التصويت لمرشح حزب ثالث، وقال 4% انهم لم يقرروا بعد.

في غضون ذلك قالت كيت بيدينغفيلد نائبة مدير حملة بايدن ان المرشح الديموقراطي سيواصل التركيز على الأمر خلال الثلاثين يوما الباقية من الحملة، باعتباره «الأكثر قدرة على اخراج البلاد من هذه الأزمة».

