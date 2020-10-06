«كورونا» أفقد الجمهوريين أغلبيتهم.. كراسي الكونغرس الفارغة تعقد تسمية قاضية المحكمة العليا

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المصادقة على تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، لكن ظهور فيروس «كورونا» المستجد في البيت الأبيض يعقد جدول اعماله.

وقبل ثمانية ايام جمع الرئيس المرشح للانتخابات اكثر من 150 ضيفا في البيت الأبيض لم يضع معظمهم كمامة ليعلن تسمية ايمي كوني باريت في الكرسي التاسع بالمحكمة العليا.

ويفترض ان يتحمس الناخبون اليمينيون المتدينون لتعيين قاضية محافظة معارضة للاجهاض لتعوض الأيقونة التقدمية روث بادر غينسبرغ التي توفيت في 18 سبتمبر.

لكن اعلن منذ ذلك الحين اصابة سبعة ضيوف على الاقل بـ»كوفيد-19» بدءا باعلان اصابة الرئيس ونقله الى المستشفى مساء الجمعة. وجاء فحص القاضية باريت سلبيا، ربما بسبب المناعة التي اكتسبتها بعد اصابتها سابقا بالفيروس.

لكن سيناتورين جمهوريين دعيا للبيت الأبيض، هما مايك لي وتوم تيليس، يحملان الفيروس. وأعلن لاحقا عن اصابة سيناتور جمهوري ثالث هو رون جونسون. وضع السيناتورات الثلاثة مباشرة في الحجر الصحي، في حين يكلف الدستور مجلس الشيوخ المصادقة على القضاة الذين يعينهم الرئيس. وللجمهوريين 53 من بين 100 مقعد في مجلس الشيوخ، لكن لا يرغب عضوان منهم بالتصويت قبل اجراء الانتخابات الرئاسية. وفي حال تواصل ذلك ومع غياب الاعضاء الثلاثة المصابين، يمكن ان يفقد الجمهوريون الأغلبية لأن التصويت يجري حضوريا وبدون تفويض.

مع ذلك يواصل اعضاء المجلس الجمهوريون اظهار تفاؤلهم. وقال لندسي غراهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في تغريدة «سندخل القاضية ايمي ماكيني باريت للمحكمة العليا هذا الشهر». بدوره قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت لشبكة فوكس «لدي ثقة ليس هناك اي سبب لعدم المصادقة على هذه الشخصية الرائعة قبل نهاية اكتوبر». وأرجأ زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل الجلسات العامة لمجلس الشيوخ لأسبوعين، بعد اعلامه باصابة الاعضاء الثلاثة. لكنه اكد ان اللجنة القضائية ستواصل في الأثناء مسار المصادقة على ايمي باريت في 12 اكتوبر كما كان مقررا.

من جهته قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ شاك تشومر الذي يطالب حزبه بتأجيل التصويت الى مابعد الانتخابات الرئاسية «ان كان من الخطير جدا اجتماع مجلس الشيوخ في جلسة عامة، فان من الخطير جدا ايضا الاستمرار في اعمال اللجنة».

لكن قواعد عمل اللجنة (مؤلفة من 12 جمهوريا و10 ديموقراطيين) تفرض الحضور المباشر لمعظم اعضائها ليتسنى القيام بتصويت اولي حول المصادقة على تعيين القاضية. وفي حال قرر الديموقراطيون مقاطعة الجلسات، لن يكون لدى الجمهوريين اغلبية للتصويت في غياب لي وتيليس. ويبقى الأمر مرتبطا اذا بتطور الوضع الصحي للسيناتورين. واذا بقيا في الحجر، يمكن ان يعين ميتش ماكونيل نائبين آخرين بديلا منهما.

