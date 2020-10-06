«الغارديان» عن إصابة ترامب: كل الأكاذيب في العالم لا يمكن أن تمنع الواقع

عربيات ودوليات

نشرت صحيفة «الغارديان» مقالا لنسرين مالك بعنوان «الدرس المستفاد من اصابة ترامب بكورونا... كل الأكاذيب في العالم لا يمكن ان تمنع الواقع». وقالت الكاتبة انه اذا كانت الأيام القليلة الماضية في السياسة الأميركية عملا دراميا او مسرحية، فقد يعتقد المرء ان حبكتها لا تُصدق. تجتمع مجموعة من الشخصيات ضاربة عرض الحائط بالرغبة الأخيرة لقاضية بالمحكمة العليا بعدم ترشيح خليفة لها الا بعد الانتخابات الرئاسية. بعد ايام قليلة من وفاتها، اجتمعوا في حديقة الورود بالبيت الأبيض. يتحادثون بشكل حميمي، يقتربون من بعضهم البعض للهمس وتبادل الأسرار. البعض الآخر لا يتوانى في الترحاب بالقبلات والأحضان. لم يكن الاحساس في تلك الجلسة، حسبما تقول الكاتبة، ان الحضور اجتمعوا لحدث سياسي بل احتفال بالانتصار الخالص. وأضافت الكاتبة ان اعضاء من الدائرة المقربة من دونالد ترامب التقوا لتكريم مرشحته للمحكمة العليا، ايمي كوني باريت، ببهجة تخلو من اي احساس من الخوف من المساءلة او من اي شعور بالذنب الأخلاقي لتجاهل الرغبة الأخيرة لقاضية جليلة. وتقول انه بعد ايام من وفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبيرغ اجتمعت دائرة ترامب المقربة لتبادل التهاني باختيار مرشحة لخلافتها. وفالت ان حبكة الدراما شهدت تطورا مفاجئا. ثبتت اصابة الرئيس ترامب وسبعة آخرون من دائرته على الأقل بفيروس كورونا. ويواصل موظفو البيت الأبيض الآخرون المقربون من دونالد ترامب الابلاغ عن اصابتهم بكورونا. وتقول الكاتبة ان الوباء الذي هون ترامب من شأنه قد وصل اخيرا الى اقوى رجل في العالم. واستطردت «أننا لسنا معتادين على تلقي ترامب اي لوم على افعاله. كانت رئاسته حتى الآن دراسة في غض الطرف - من جانب الحزب الجمهوري وأنصاره - تجاه اي من افعاله، حتى وان كانت غير اخلاقية او غير نزيهة او غير كفؤة او حتى غير قانونية». وختمت ان هناك ما يشبه القصص التوراتي في مرض ترامب، فالفرعون الذي اعتقد انه اله وتباهى بافلاته من العقاب، عوقب بالوباء.