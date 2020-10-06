عائلات ضحايا انفجار بيروت: الحكومة قتلت أبناءنا مرتين

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: تجمع مئات اللبنانيين أمام مرفأ بيروت لتكريم ضحايا الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي في المرفأ وأودى بحياة 193 شخصا وإصابة أكثر من ستة ألاف آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ويأتي هذا التجمع بعد مرور شهرين تحديدا على الانفجار الذي لم تكشف الحكومة بعد عن أسبابه ومن يقف وراءه رغم الوعود التي أطلقتها.

وأطلقت بالونات بيضاء وخضراء في سماء المدينة كتب عليها أسماء جميع الضحايا إضافة إلى المفقودين الذي يقدر عددهم بثمانية. وانتشرت الشرطة والأمن الداخلي اللبناني بكثافة على مستوى تقاطع الطرق المؤدية إلى المرفأ حيث يتواجد تمثال «اللبناني المهاجر». ورفع المشاركون لافتات وشعارات منددة بالحكومة والأحزاب السياسية واتهموا الساسة بقتل ابنائهم مرتين» وطالبوا بمعرفة الحقيقة الكاملة عن الانفجار. وبتعويضات مالية تكون شبيهة بالتعويضات التي قدمتها الحكومة للجنود ورجال الأمن الذين توفوا أو قتلوا في أحداث متنوعة.

وقال إبراهيم حوتاي المتحدث باسم عائلات الضحايا «نظمنا هذا التجمع تكريما لضحايا المرفأ ولكي لا ينساهم أحد لدينا طلبين أساسيين. الأول هو معرفة حقيقة ما جرى في المرفأ ومن يقف وراء الانفجار وأسبابه والمطلب الثاني، يتمثل في تقديم تعويضات لضحايا الانفجار شبيهة بتلك التي تقدمها الدولة لأفراد الجيش اللبناني».

وشارك في التجمع عدد كبير من أولياء الضحايا. وقالت سيدة فقدت ابنها واسمه ناصر المولي (26 عاما) وكان يعمل سائقا في المرفأ «جئت هنا لأطالب الحكومة أن تمنحني حقوقي. نريد أن نعرف إلى أين وصل التحقيق ومن يقف وراء الانفجار وما هي أسبابه؟».

وقالت والدة جو إيلي بو سعد، الذي كان يعمل في فرقة إطفاء الحريق عندما وقع الانفجار ان الحكومة اللبنانية «كذبت عليها وعلى الشعب بالكامل عندما قالت بأنها ستقدم نتائج التحقيق بعد خمسة أيام فقط».

