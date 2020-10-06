البابا: العنصرية و«الفردانية الراديكالية» أسوأ من «كورونا»

عربيات ودوليات

الفاتيكان- الوكالات: للمرة الثالثة، يصدر عن البابا فرانسيس، رسالة دورية، تصنّف في الكنيسة الكاثوليكية بأنّها أعلى شكل من أشكال التدريس البابوي، ليواكب فيها الأزمات التي تعصف في العالم، أثناء جائحة فيروس كورونا، لاسيماً الفقر، الإرهاب، المهاجرين، بالإضافة إلى العنصرية.

وخصّ البابا فرانسيس، في رسالته المؤلفة من 70 صفحة بعنوان «كلنا أخوة»، من همّ في خط الدفاع الأول بمواجهة الفيروس المتفشي، معتبراً أنّ «تجربة الوباء أعطت الأمل في جميع الناس الذين خاطروا بحياتهم للحفاظ على استمرار المجتمع، عمال النظافة، عمال السوبر ماركت، الأطباء والممرضات والكهنة»، قائلاً إنّ «لا أحد ينقذ بمفرده».

تشمل الأوبئة الاجتماعية التي يندد بها البابا فرانسيس العنصرية، التي وصفها بأنها «فيروس يتحور بسرعة وبدلاً من الاختفاء، يختبئ ويترصد في الانتظار»، فضلاً عن ثقافة «الفردانية الراديكالية»، التي يشبهها أيضًا بالفيروس.

وتتضمن الأهداف الرئيسة للبابا فرانسيس ما يسميه عقيدة الاقتصاد النيو-ليبرالي، إذ شدد على أنّ «هشاشة الأنظمة العالمية في مواجهة الوباء أظهرت أنه لا يمكن حل كل شيء من خلال حرية السوق»، داعياً الأمم المتحدة إلى «السيطرة على اقتصاد معولم يتجاوز قدرة الدول القومية على التنظيم والاستمرار».

ويدين البابا فرانسيس السياسيين الذين «يستغلون سياسياً ثقافة الشعب، تحت أي راية أيديولوجية، لمصلحتهم الشخصية أو من أجل استمرار قبضتهم على السلطة»، وهو يميز هؤلاء عما يسميهم «قادة شعبيين، موحِّدين وشاملين». واعتبرت الرسالة أنّ ثقافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في بعضها «تشجيع للعداء، الإهانات، الإساءة، التشهير، والعنف اللفظي المدمر للآخرين».

وأضاف البابا فرانسيس أنّ «الأشياء التي لم يكن من الممكن قولها في السنوات الأخيرة، بات يمكن القول أقسى منها من قبل بعض الشخصيات السياسية بسبب فقدان الاحترام العالمي».

وتأتي الرسالة البابوية امتداداً لـ«وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقّعت في العاصمة الإماراتية

أبوظبي، في فبراير 2019، من قبل شيخ الأزهر، أحمد الطيب، والبابا فرانسيس.

وقال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الأحد إن رسالة البابا فرنسيس «كلنا إخوة» تكشف «واقعا عالميا يعيش الخلل في مواقفه وقراراته».

وذكر شيخ الأزهر، في تغريدة على حسابه في تويتر «تأتي رسالة أخي البابا فرنسيس -كلنا إخوة- امتدادا لوثيقة الأخوة الإنسانية».

وتابع «وتأتي كاشفة لواقع عالمي يعيش الخلل في مواقفه وقراراته، ويدفع المستضعفون والمهمشون ضريبةَ ذلك».

وأضاف «رسالة (البابا) تخاطب أصحاب الإرادة الخيرة، والضمير الحي، وتستعيد للبشرية وعيها».

