باريس في حالة تأهب قصوى.. ونيوزيلندا تهزم «الموجة الثانية»

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عواصم- الوكالات: أعلنت باريس حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس «كورونا» وتجاوزت المملكة المتحدة الأكثر تأثرا بالجائحة حاجز النصف مليون إصابة، بينما أعلنت نيوزيلندا أنها «تغلبت» عليه مجددا. ووفق موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد ضحايا الفيروس في أنحاء العالم، فقد اقترب عدد المصابين من حاجز الـ3.5 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون.

وفي فرنسا قال مكتب رئيس الوزراء إن السلطات ستضع باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما، وذلك بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وقال مكتب رئيس الوزراء إن حالة التأهب القصوى تعني اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بالنسبة للأماكن العامة. وفي المملكة المتحدة، تجاوزت الإصابات عتبة الـ500 ألف بعد مراجعة لعدد الإصابات على أثر خلل فنّي. وفي أحدث تقرير لها صدر ليل الأحد الاثنين أحصت الخدمات الصحية البريطانية 22 ألفا و961 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 المنصرمة، بفارق يبلغ أكثر من 10 آلاف حالة مقارنة بعدد الإصابات اليومية المسجلة في اليوم السابق والذي يبلغ 12 ألفا و872.

الى ذلك أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن امس رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19» قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس «مرةً أخرى». وأشارت أرديرن إلى أنه اعتبارا من مساء الأربعاء سيتم خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأول، وهو الساري في بقية البلاد وهذا يعني أنه من الآن فصاعدًا لم تعد هناك أي قيود على التجمعات العامة. وإثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر مارس وأواخر مايو ساد اعتقاد بأن البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور 102 يوم دون تسجيل أي عدوى. غير أن بؤرة جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في أغسطس ما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة 3 أسابيع تقريبًا حتى بداية سبتمبر الماضي.

