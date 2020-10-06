العراق: 10 آلاف وفاة.. وتحذير أممي من «الوباء الكامل»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: يقترب العراق سريعا من الوصول إلى حاجز 10 آلاف وفاة بفيروس «كورونا» بعد أن وصلت الوفيات الكلية بالفيروس الأحد، إلى 9399 حالة، ما جعل العراق البلد الأعلى عربيا في أعداد الإصابات والوفيات، بحسب إحصاءات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية. واصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من أن العراق دخل مرحلة «التفشي المجتمعي» محذرة من وصوله إلى مرحلة «الوباء الكامل» بسبب تجاهل الكثيرين لتعليمات التباعد الاجتماعي. وحذر ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل من «تزيد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية».

وحتى الآن سجل العراق نحو 380 ألف حالة إصابة بالفيروس، مما يضعه في المرتبة 14 عالميا، والمرتبة الأولى عربيا من حيث عدد الإصابات، متقدما بمرتبة عربية واحدة على السعودية، السادسة عشر عالميا والتي سجلت نحو337 ألف إصابة. لكن السعودية سجلت نحو نصف الوفيات التي سجلها العراق بالفيروس. وتوقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الطلب على الأسرة في المستشفيات العراقية في حال ازدياد الإصابات «لا سيما إذا ازدادت الإصابات خلال هذه الفترة». وحاول العراق تقليل التجمعات والتكتلات البشرية من خلال إصدار أوامر لإغلاق الحدود ومنع دخول الزائرين إليه، لكنه خفف تلك الإجراءات وسمح بدخول أعداد من الراغبين بأداء زيارة «الأربعينية» التي يتوقع أن يشارك فيها الملايين في مساحات ضيقة نسبيا.

ولاتزال المدارس والجامعات متوقفة في العراق لكن اللجنة الحكومية العليا للصحة تبحث إعادة افتتاحها مما قد يزيد من خطورة انتشار الوباء خاصة وأن العراق لا يمتلك نظاما متطورا للتعليم الإلكتروني واضطر الطلبة إلى إجراء امتحانات بمواد لم يدرسوها بسبب الإغلاق في العام الدراسي الماضي. كما يفاقم الاقتصاد المتدهور، من صعوبة فرض إجراءات الإغلاق، خاصة وأن الحكومة العراقية تعاني بشكل كبير لتوفير الرواتب لموظفيها الحكوميين.

