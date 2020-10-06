كاراباخ.. «الصليب الأحمر» تندد بالقصف العشوائي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اشتدت المعارك في ناغورنو كاراباخ في ثامن أيام القتال بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمن، فيما طالبت أذربيجان بجدول زمني لانسحاب الأرمن من الإقليم لوقف القتال. واعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، شرطه بانسحاب ارمينيا من ناغورنو كاراباخ حيث تزايدت عمليات القصف في المناطق المأهولة في ثامن أيام المعارك بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمن. وقال إلهام علييف في خطاب متلفز للأمة «ليس لدي سوى شرط واحد» لوقف إطلاق النار القوات المسلحة (الأرمينية) يجب أن تغادر أراضينا» مطالبا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن «يقدم اعتذاره للشعب الأذربيجاني» وأن «يقول إن إقليم كاراباخ ليس أرمينيا». وتظهر نبرة خطاب علييف ومضمونه بوضوح أن أذربيجان لن تستجيب لدعوات الوقف الفوري لإطلاق النار، والتي أطلقتها كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرارا. من جهتها، دانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد القصف العشوائي للمناطق المأهولة في النزاع الدائر متحدّثة عن «عشرات» الضحايا المدنيين على جانبي خط التماس. وتأتي الإدانة بعد أن استهدفت عمليات القصف في اليوم الثامن من المعارك عاصمة المنطقة الانفصالية وثاني أكبر مدينة في أذربيجان. وجاء في بيان للمدير الإقليمي لمنطقة أوراسيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف مارتن شوب أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدين بشدة القصف العشوائي والهجمات غير المشروعة باسلحة متفجّرة على مدن ومناطق مأهولة، ما أوقع ضحايا في صفوف المدنيين وألحق بهم إصابات مروعة». في غضون ذلك، تتواصل الاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع إذ قالت أذربيجان إن قوات أرمينية أطلقت صواريخ على مدينة كنجة ثاني أكبر مدنها ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 32. وفي المقابل من جهته أعلن أرايك هاروتيونيان زعيم المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون لكن معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، ذات الأغلبية المسلمة عن هجوم على ستيباناكيرت، عاصمة قليم كاراباخ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لكن لم يذكر مزيدا التفاصيل.