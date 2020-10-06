أمسية انهيار ليفربول ومان يونايتد

دوليه

ستكون أمسية أول من امس في الرابع من أكتوبر 2020 عالقة في الأذهان والسجلات، بعد السقوط المذل لكل من ليفربول حامل اللقب أمام مضيفه أستون فيلا 2-7 وغريمه مان يونايتد أمام ضيفه توتنهام 1-6 في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي. على ملعب «فيلا بارك»، اعتقد ليفربول أنه سيكون أمام مهمة سهلة الى حد كبير بعد فوزه بمبارياته الثلاث الأولى في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، لكن انتهى الأمر بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب بتلقي هزيمة مذلة على يد أستون فيلا الذي ألحق بـ الحمر» أكبر هزيمة لهم منذ السقوط أمام مانشستر سيتي صفر-5 في سبتمبر 2017.

ويدين أستون فيلا بهذا الفوز المدوي الى أولي واتكينز بشكل خاص إذ سجل ثلاثية، في مواجهة ثنائية المصري محمد صلاح الذي حاول جاهدا تجنيب فريقه هزيمة من هذا العيار لكن من دون أن ينجح. وبدا ليفربول الذي غاب عنه السنغالي ساديو مانيه لاصابته بفيروس «كوفيد-19»، مهزوزا تماما منذ البداية، إذ تخلف منذ الدقيقة 4 حين مرر جاك غريليش الكرة الى أولي واتكينز في شباك الحارس الإسباني أدريان، ثم اكتملت المفاجأة بعدما أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 22 بتمريرة أخرى من غريليش.

واعتقد ليفربول أنه عاد الى اللقاء حين قلص المصري محمد صلاح الفارق في الدقيقة 33 بعدما سقطت الكرة أمامه إثر توغل فاشل لزميله الغيني نابي كيتا، لكن سرعان ما أعاد صاحب الأرض الفارق الى هدفين بتسديدة من خارج المنطقة للاسكتلندي جون ماكغين تحولت من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وخدعت حارسه أدريان (35).

ودخل «الحمر» الى استراحة الشوطين وهم متخلفون بفارق ثلاثة أهداف بعدما أكمل واتكينز ثلاثيته بكرة رأسية بعد عرضية من المصري تريزيغيه (39)، ثم اكتملت الكارثة في مستهل الشوط الثاني حين سجل روس باركلي الهدف الخامس لأصحاب الأرض بتسديدة من خارج المنطقة (55). ورد صلاح مجددا لصالح حامل اللقب (60)، إلا أن غريليش كوفىء على جهوده بتسجيله الهدف السابع لفيلا بعد ست دقائق، قاضيا بشكل نهائي على أي أمل لفريق كلوب بالعودة.

وعلى «أولدترافورد»، لم يكن وضع الغريم يونايتد أفضل من ليفربول إذ سقط أمام ضيفه توتنهام الذي يشرف عليه مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، بنتيجة 1-6 ليتلقى إحدى أسوأ هزائمه في الدوري. وتقدم يونايتد بعد ركلة جزاء انتزعها مارسيال، وانبرى لها برونو فرنانديش بنجاح (1).

لكن بعد خطأ فادح مزدوج من ماغواير في التعامل مع الكرة برأسه، سقطت أمام الفرنسي تانغي ندومبيلي الذي تابعها في الشباك (4). ومن ركلة حرة نفذها هاري كين سريعا الى الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، توغل الأخير في المنطقة قبل أن يسدد الكرة على يسار دي خيا (7).

وتعقدت الأمور على يونايتد بعد أن رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه مارسيال بسبب صفعه الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة 28 خلال تنفيذ ركلة ركنية للضيوف.

وسرعان ما أضاف كين هدفا جديدا لفريقه إثر خطأ دفاعي آخر للاعبي سولسكاير، ما سمح للفريق اللندني في قطع الكرة عند مشارف المنطقة، فوصلت الى سون الذي مررها لقائد المنتخب الإنكليزي فسددها في شباك دي خيا (30).

وواصل يونايتد أداءه الدفاعي المهزوز جدا، لاسيما ماغواير الذي مرت الكرة بين ساقيه بعد عرضية من العاجي سيرج أورييه المتوغل على الجهة اليسرى، فوصلت الكرة الى سون الذي تلقفها ضيقة عند القائم القريب (37). ووجه الضيف اللندني الضربة القاضية ليونايتد في مستهل الشوط الثاني باضافة الهدف الخمس إثر لعبة جماعية وتمريرة بينية متقنة من الدنماركي بيار-إيميل هويبييرغ لأورييه (51)، قبل أن يضيف كين السادس من ركلة جزاء تسبب بها بوغبا (79)، مؤكدا الفوز الثاني والنقطة السابعة لسبيرز والهزيمة الثانية ليونايتد الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وخسر ليستر سيتي مباراته الأولى للموسم من دون أن يسدد بين الخشبات الثلاث، وجاءت بنتيجة قاسية أمام ضيفه وست هام 0-3، ليكون إيفرتون المستفيد لأنه أصبح وحيدا في الصدارة بعد فوزه الرابع السبت على حساب برايتون 4-2.

