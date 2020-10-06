نابولي تخلَّف عن الحضور في لقاء يوفنتوس

دوليه

تغيب نابولي أول من أمس عن الحضور إلى ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، متذرعا بفيروس كورونا المستجد ما سيؤدي إلى اعتباره خاسرا 0-3 بحسب لوائح رابطة الدوري المستمدة من قوانين الاتحاد الاوروبي للعبة «يويفا».

وتواجد لاعبو يوفنتوس على أرض الملعب وأجروا تمارين الاحماء المعتادة قبل المباراة كما حضر الطاقم التحكيمي. وانتظر حكم المباراة دانيلي دوفيري 45 دقيقة من الموعد المحدد لانطلاق المباراة ثم أعلن عن نهايتها، ليحيل الموضوع إلى القاضي الرياضي الذي سيبت اليوم بالنتيجة.

وأضحى نابولي أول فريق في البطولات الخمس الكبرى يتغيب عن الحضور إلى الملعب في مباراة مؤكد اقامتها بسبب كوفيد-19. علما أن نادي دريتا الكوسوفي لم يتمكن من خوض مباراته ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا فاعتبر خاسرا أمام لينفيلد الايرلندي الشمالي.

وأعلن النادي الجنوبي السبت عن أن نتيجة لاعبين في صفوفه جاءت إيجابية بـ «كوفيد-19» وهما المقدوني الجيف الماس والبولندي بيوتر زيلنسكي، في ظل تقارير تتحدث عن اصابة مدرب الفريق جينارو غاتوسو أيضا، وهو ما نفاه النادي في تغريدة نشرها قبل ساعات على «تويتر» قال فيها «الأخبار المتعلقة باصابة السيد غاتوسو بكوفيد-19 لا أساس لها من الصحة» مشيرا إلى أن «الفريق سيقوم بإجراء المسحات المقبلة اليوم».

وكانت الرابطة قررت اقامة المباراة بناء على قوانين «يويفا» التي تنص على ضرورة اقامة اي مباراة في حال تواجد 13 لاعبا سليما صحيا لخوضها من بينهم حارس مرمى، وهو ما يندرج عليه وضع نابولي. وفي حال عدم تمكن الفريق من تحقيق ذلك يعتبر منسحبا وبالتالي يخسر المباراة بنتيجة 0-3، على أن يستثنى الفريق الذي يضم في صفوفه اكثر من عشر حالات إيجابية بالفيروس، ما يمنحه الحق بطلب تأجيل المباراة لكن لمرة واحدة فقط طيلة الموسم.

لكن بالنسبة الى نابولي، فان هذه القوانين تصطدم بالتعليمات الصحية للسلطات المحلية التي قررت عدم السماح للفريق بالسفر إلى تورينو خشية من تفشي الفيروس، فبناء على تعليمات الهيئة الصحية لمنطقة كامبانيا، فان رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس المعروف بتصريحاته النارية قرر عدم السفر الى تورينو.وأبدى دي لاورنتيس الذي كان أصيب بالفيروس خلال سبتمبر الماضي، اعتقاده أن السفر إلى تورينو بهذه الظروف «خطر جدا».

وقال رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي في تصريح لشبكة سكاي سبورت «أرسل لي دي لاورنتيس رسالة قبل المباراة يطلب فيها التأجيل، فأجبته أن يوفنتوس متمسك بالقوانين».

وأضاف «لدينا بروتوكولات واضحة، في حالة وجود حالات إيجابية، نطبقها».

وأصرت الرابطة في بيان لها على «أن نظام القواعد الساري يجب أن يضمن أقصى قدر من الحماية الصحية للأشخاص المعنيين، والمساواة في المعاملة بين الأندية المختلفة، فضلا عن احترام مبادئ اللعب النظيف».

من جهة أخرى واصل اتالانتا انطلاقته القوية في الموسم الجديد بتحقيقه فوزه الثالث تواليا وكان على كالياري 5-2. وحصد اتالانتا، مفاجأة الموسم الماضي، العلامة الكاملة حتى الان ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن ساسوولو الذي تغلب على كروتوني 4-1 السبت.

وتناوب على تسجيل الاهداف كل من الكولومبي لويس مورييل (7) والارجنتيني اليخاندرو غوميز (29) والكرواتي ماريو باساليتش (37) والكولومبي الاخر ايفان زاباتا (42) والهولندي سام لامرز (81)، مقابل هدفين لكالياري حملا توقيع الوافد الجديد من إنتر الاوروغوياني دييغو غودين (24) والبرازيلي جواو بدرو (81).

واضاع إنتر فرصة الفوز الثالث تواليا بتعادله المخيب مع مضيفه لاتسيو 1-1، على الرغم أن الأخير لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بطرد هدافه وصاحب الحذاء الذهبي في اوروبا الموسم الماضي تشيرو إيموبيلي بعد مشاحنة مع الوافد الجديد إلى الـ»نيراتسوري» التشيلي أرتورو فيدال. وتساوى ميلان مع أتالانتا بعدد النقاط لكنه يخلفه بفارق الأهداف، بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي أيضا وجاء على حساب ضيفه سبيتسيا 3-0.

