كلوب: ما شهدناه لم يكن متوقعاً لكنه حصل

دوليه

كان ملعب «فيلا بارك» ليل أول من امس على موعد مع «انهيار» تام لليفربول الذي اعتقد أن الفوز الرابع تواليا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز في متناوله تماما، لكن أستون فيلا صدمه ومدربه الألماني يورغن كلوب باسقاطه 7-2.

واعتبر كلوب أن «الهدف الأول ترك أثره، لكن يجب ألا يحصل هذا الأمر. أدريان ارتكب خطأ لكننا تلقينا في السابق أهدافا من هذا النوع»، أي لا يجب أن ينهار الفريق نتيجة هدف مماثل، معتبرا أن فريقه فقد تماسكه بعد ذلك.

وتمنى كلوب «لو كان بإمكاني أن أجري حصة تمرينية غدا (الإثنين) والثلاثاء (اليوم) لمناقشة ما حصل (ضد أستون فيلا)، لكن الشبان سيتوقفون للمشاركة في واجباتهم الدولية (مع منتخبات بلادهم)». وأمل في «أن يعودوا بصحة جيدة لكي نستخدم هذين اليومين (بعد العودة) من أجل التحضير لإيفرتون». وكما اعتبر كلوب بأن أدريان ساهم في الخسارة لكنه لم يكن السبب الوحيد لحصول هذه الكارثة، رأى قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفريق بأكمله «لم يقدم 100 بالمئة من البداية حتى النهاية». وسمح ليفربول لمضيفه في التسديد على المرمى 18 مرة خلال اللقاء، فاتحا الباب أمامه لإنهاء الشوط الأول متقدما 4-1. ولدى سؤاله من قبل شبكة «سكاي سبورتس» عما حصل دفاعيا للفريق في المباراة، أجاب فان دايك «أعتقد أن الفراغات (بين الخطوط واللاعبين) كانت كبيرة. خسرنا معارك المتابعات (أي قطع الكرة بالشكل المناسب وابعاد الخطر عن منطقة الجزاء) في الكثير من المناسبات»».

وختم «أعتقد أن الأهداف ساعدتهم كثيرا، لقد منحتهم الثقة. كما أن الفرص التي فرطنا بها لم تساعدنا أيضا. إنه مزيج من الإثنين (أهداف أستون فيلا والفرص الضائعة لليفربول). لكن كما قلت من قبل، أستون فيلا قام بعمل جيد».

