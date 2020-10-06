ليل وضع رين تحت الضغط

دوليه

بقيت الصدارة لصالح رين لكن بفارق الأهداف فقط عن ليل، وذلك بعد اكتفاء الأول بالتعادل مع ضيفه رينس 2-2 وفوز الثاني على مضيفه ستراسبورغ 3-0 أول من امس في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي. وبعد أن تخلف بهدف مبكر سجله المغربي يونس عبد المجيد (11)، بدا رين في طريقه لفوز خامس تواليا بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بفضل هدفين من البرازيلي رافينيا (24) وداميان دا سيلفا (37). لكن رينس الذي كان يبحث عن فوزه الأول للموسم وعن تجديد تفوقه على رين بعد أن فاز على الأخير في المباريات الأربع الأخيرة بينهما، خطف التعادل في الدقيقة 66 عبر بولاي ديا وأجبر مضيفه على الاكتفاء بنقطة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد التي نالها في المباراة الافتتاحية ضد ليل بالذات (1-1). ورغم ذلك، بقي في الصدارة برصيد 14 نقطة لكن بفارق الأهداف عن ليل. وانتهت المواجهة المرتقبة بين ليون ومرسيليا وصيف البطل بالتعادل 1-1 في مباراة أكملها الأخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 لطرد ديميتري باييت بعد ثلاث دقائق فقط على وضع فريقه في المقدمة.