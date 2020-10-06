سونيس: العشب أثر على ليفربول

دوليه

قال نجم ليفربول المعتزل، غريم سونيس، إن أستون فيلا ترك عمدًا عشب ملعبه، ينمو أكبر قليلًا من المعتاد، للحد من سرعة لاعبي «الريدز». وبفضل ثلاثية رائعة في الشوط الأول من أولي واتكنز، فاز أستون فيلا 7-2 على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، وهي أول هزيمة لبطل الدوري هذا الموسم. وكانت هذه أيضا أول مرة تهتز فيها شباك ليفربول 7 مرات في مباراة في أي بطولة منذ 1963. وأضاف سونيس الذي يعمل محللًا في شبكة سكاي سبورتس «ما أقوله هو أنني أعتقد أن أستون فيلا، والأمر ينطبق على الفريقين، ترك العشب ينمو أكبر من المعتاد بهدف التقليل من سرعة لاعبي ليفربول». وتابع «جميع فرق القمة تفضل العشب القصير مما يعني سرعة على أرض الملعب. هذا لا يبدو ملعبا سريعا بالنسبة لي». وقال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول لسكاي سبورتس، إن فريقه سيعيد النظر في الأداء الذي قدمه أمس، لكنه لن يقسو على نفسه وإنه «يتعين على كل شخص تحمل مسؤوليته».