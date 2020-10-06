برشلونة تعادل مع إشبيلية وريال تصدَّر

دوليه

تربع ريال مدريد حامل اللقب على صدارة ترتيب الدوري الاسباني، بفوزه الصعب على مضيفه ليفانتي 2-0 ضمن المرحلة الخامسة في مباراة سجله فيها الفرنسي كريم بنزيمة هدفه الـ250 بقميص النادي الملكي، فيما تعثر برشلونة في اول اختبار جدي له هذا الموسم بتعادله مع ضيفه اشبيلية 1-1.

ومهد البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور طريق الفوز الثالث لريال هذا الموسم بتسجيله هدف السبق (16)، قبل أن يضيف بنزيمة هدف تأكيد الانتصار في الوقت بدل الضائع (90+5).

ورفع ريال رصيده الى 10 نقاط من أربع مباريات، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر. وكان فينيسيوس جونيور صاحب الفضل أيضا بالفوز على بلد الوليد في المرحلة الماضية بتسجيله هدف الفوز الوحيد بعد دقائق قليلة من اشراكه بديلا.

واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان على تشكيلة مختلفة عن تلك التي فازت على بلد الوليد، اذ حل ناتشو والفرنسي فيرلان مندي محل ألفارو أودريوزولا المصاب والبرازيلي مارسيلو في الخط الخلفي، وماركو أسينسيو وفيينسيوس جونيور في المقدمة بدلا من الصربي لوكا يوفيتيتش وايسكو.

وقدم رجال زيدان شوطا جيدا في مواجهة خصم منكفئ دفاعيا، اذ بدأوا منذ اللحظات الأولى الضغط على مرمى صاحب الأرض، وكانت المبادرة الأولى في الدقيقة الثالثة لكن كاسيميرو لم ينجح بترجمة فرصته الى هدف. وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل بعدما تلقى كرة ارسلها الكرواتي لوكا مودريتش من ركنية فعاجلها بتسديدة انتهت في شباك الحارس أيتور فيرنانديس (16).

ورغم تأخره بهدف، الا أن ليفانتي واصل تراجعه واقفال منطقته مانعا ضيوفه من اختراق خطوطه، لكن شكل المباراة تبدل في الشوط الثاني، اذ سيطر ليفانتي ميدانيا بعد تعديله التكتيك من الدفاع الصلب الى الهجوم الضاغط على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا، لاسيما عبر المقدوني الشمالي انيس بارذي الذي ارهق مدافعي ريال ومن خلفهم الحارس. وسجل القائد سيرخيو راموس هدفا الغاه الحكم بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه ار) لارتكابه خطأ أثناء ارتقائه لتسديد الكرة برأسه (70).

وبينما كان الحكم يهم لاطلاق صافرة النهاية، خطف بنزيمة الكرة من خلف منتصف الملعب وتقدم فيها لينفرد بالحارس ويسدد بعيدا عن متناول الحارس (90+5)، رافعا رصيده الى 250 بقميص الفريق منذ انضمامه اليه عام 2009 من ليون.

وسقط برشلونة بفخ التعادل أمام ضيفه اشبيليه 1-1 ما حرمه من الاقتراب من خصمه الأزلي واقتناص الوصافة. وبعد أن حقق فوزين كبيرين في مباراتيه الأوليين ضد فياريال (4-0) وسلتا فيغو (3-0) في المرحلتين الثالثة والرابعة (غاب عن المرحلتين الأوليين بسبب موسمه القاري الطويل)، اكتفى الفريق الكاتالوني بنقطة واحدة من اختباره الجدي الأول الذي جمعه ببطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم المنصرم، ليرفع رصيده الى سبع نقاط في المركز الخامس متقدما على منافسه في مباراة اليوم بفارق الأهداف فقط. وأجرى برشلونة تغييرا واحدا عن مباراته في المرحلة الأخيرة التي فاز فيها على سلتا فيغو بثلاثية نظيفة اذ أشرك الهولندي رونالد كومان الأورغوياني رونالد أروخو بدلا من الفرنسي كليمان لانغلي في خط الدفاع بعدما طرد الأخير من المباراة الماضية.

كما حضر الوافد الجديد الأميركي سيرجينو ديست على مقاعد احتياط البلاوغرانا، في المقابل لعب الكرواتي ايفان راكيتيتش للمرة الأولى في مواجهة زملائه السابقين في برشلونة بعد عودته مطلع الموسم الجديد لاشبيلية. وبدا صاحب الأرض ضعيف بدنيا أمام منافس يتميز بالنشاط وحيوية لاعبيه، ما منح الأخير سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة.

وافتتح الضيوف التسجيل باكرا بعد دربكة حصلت داخل منطقة جزاء برشلونة وصلت على اثرها الكرة الى الهولندي لوك دي يونغ الذي تابعها بتسديدة «على الطاير» في مرمى الحارس البرازيلي نيتو (8). ولم يمنح البرازيلي الاخر فيليبي كوتينيو الضيوف مجالا كبيرا للاحتفال اذ رد بهدف التعادل بعد دقيقتين بعد تمريرة ساحرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء سدد على اثرها في المرمى (10). وفي بقية المباريات، تغلب أوساسونا على سلتا فيغو بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتينيان فوكاندو رونكاليا (23) وجوناثان كاليري (76).كما تغلب ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف سجله البرازيلي رودريغو ايلي (74). وتعادل قادش مع ضيفه غرناطة بهدف لمثله، استهلهما الضيوف عبر جيرمان سانشيز (27) وعادله ايفان اليخو (48).

