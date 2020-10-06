إيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات

دوليه

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من عدة جهات في الآونة الأخيرة.

وشمل القرار عدم اعتماد تمثيل مرتضى منصور لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.وقالت اللجنة ان التحقيقات التي أجراها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات (التي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق) انتهت الى ثبوت المخالفات المنسوبة لرئيس الزمالك «والتي شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية». وتابعت «كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنا».وقررت اللجنة تغريم مرتضى مبلغ 100 ألف جنيه مصري مع منعه من تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس ادارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الايقاف بجانب عدم الاعتداد بتوقيعه على أي اجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادي الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها وعلى نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس الادارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يسري ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار على أن تخطر الجهة الادارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لاعمال شؤونهما. كما قررت اللجنة الأولمبية ابلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات والتي تشكل جريمة جنائية لاعمال شؤونها حيالها.

وابلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لاعمال شؤونه حيال ما يتم اذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامي. وأكد ياسر ادريس المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية المصرية أنه ليس من حق مرتضى منصور رئيس الزمالك اللجوء للمحاكم المدنية بعد قرار ايقافه 4 سنوات وأن هناك لوائح وقوانين معمول بها وهي اللجوء للمحكمة الرياضية المصرية أو الدولية.

