مرتضى: لن أنفذ قرار «الأولمبية»

دوليه

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لن ينفذ قرار عزله من جانب اللجنة الأولمبية المصرية التي أوقفته 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي. وقال ان القرارات الصادرة من جانب اللجنة الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا للجنة وطلب عدم التحقيق معه بوصفه نائبا برلمانيا. وأكد أن اللجنة الأولمبية تعدت على القانون وتحدت أحد أكبر مؤسسات الدولة وهي مجلس النواب، موضحا أن القرارات الصادرة خالفت القانون المصري ولن يتم تنفيذها. وطالب رئيس الزمالك تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل الفض في هذا النزاع متهما اللجنة الأولمبية و د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمحاولة الاطاحة به من منصبه لأسباب سياسية. وجدد مرتضى اتهاماته للجنة الأولمبية باصدار قرار يشمل أمورا تخالف سياسة الدولة، موضحا أنه لو صدر من مجلس النواب أي قرار بالسماح له بحضور جلسة التحقيقات فكان سينفذ على الفور لأنه يحترم القانون.

وأوضح أنه لن يترك منصبه كرئيس للزمالك ولن ينفذ قرارات اللجنة الأولمبية وسيتقدم بشكوى ضد اللجنة الأولمبية لدى لجنة التحقيق حال خضوعه للتحقيق من اللجنة ورفع الحصانة البرلمانية عنه.وقال ان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جاء بأجندة لاشعال النار في الكرة المصرية بالاتفاق مع دولة بعينها. وأشار الى أن توقيت صدور القرار يأتي بالتزامن مع المرحلة المهمة التي يستعد فيها الزمالك والأهلي لخوض مباراتين في غاية الأهمية أمام الرجاء والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

