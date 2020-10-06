ميامي قلَّص الفارق مع ليكرز

دوليه

تخطى ميامي هيت أزمة إصاباته وقاده نجمه جيمي باتلر الى تقليص الفارق في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع لوس أنجليس ليكرز الى 1-2، بفوزه عليه 115-104 أول من أمس في فقاعة أورلاندو الصحية.

وفي غياب أساسييه بام أديبايو والسلوفيني غوران دراغيتش المصابين، حقق هيت الذي يخوض النهائي السادس في 15 عاما، انجازا كبيرا في التفوّق على ليبرون جيمس ورفاقه. وطالب باتلر بعد خسارة المباراة الثانية رفاقه بعدم الاستسلام واللعب بصلابة أكبر، فحقق مبتغاه بتسجيله 40 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة.

والى باتلر الذي حقق «تريبل دابل» (عشرة على الأقل في ثلاث فئات احصائية)، أضاف كل من الكندي كيلي أولينيك وتايلر هيرو 17 نقطة. لكن الأهم ان ميامي لعب أفضل من ليكرز واظهر رغبة بالفوز لعدم التخلف 0-3، ما كان يعني منطقيا اقترابه من خسارة النهائي في حال لو تحقق هذا الأمر. وتقدم هيت طوال المباراة باستثناء فترة قصيرة لليكرز الذي يخوض النهائي الأول منذ عام 2010.

ولدى ليكرز الذي يحاول معادلة الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب (بوسطن 17 مرة)، كان «الملك» جيمس قريبا من «تريبل دابل» مسجلا 25 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة. لكن هذه المرة خذله زميله أنتوني ديفيس الذي خيب الآمال في الشوط الاول بعد مباراة ثانية رائعة.

