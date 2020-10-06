القرار صحي وليس برياضي...

محلية

سمعت ان الأندية الرياضية تسعى لبدء التدريب للمراحل السنية من 12 إلى 16 سنة. وأيضا الاكاديميات الكروية تريد ذلك...؟ هذا الخبر او الحدث سابق لأوانه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم في ان الموجة الثانية لوباء كورونا قد بدأ من بداية هذا الشهر وهو بدء تغير الجو من الدافئ الى البارد الامر الذي يجب ان يحتاط له كل انسان او عائلة ترعى أبناءها فالرياضة جزء مهم من حياة البشر لرفع قدراتهم الفسيولوجية أولا ومن ثم الفنية فنحن قبل ان نبحث عن الموهوبين يجب علينا الحفاظ عليهم من أي سوء نعرفه او نتوقعه.... فالمدارس فتحت بحذر شديد بالتعلم عن بعد (غير مقتنع به كنظام ولكن لا يوجد غيره) وأصبحنا ملزمين ان نجلس امام الشاشات المختلفة لكي نتابع تعليمنا... لذا فإن تأجيل عودة تدريب الموهوبين والناشئين يجب ان يكون الى موعد ظهور مصل يحميهم من الاصابة بهذا المرض الغامض. فلا تضغطوا على الأولاد لكي يعودوا للملاعب لان في ذلك خطورة على صحتهم...

فقبل ليلتين منعت السلطات الرسمية بمدينة نابولي مغادرة فريق نابولي لكرة القدم بالسفر لملاقاة نادي يوفنتوس في مدينه تورينو بسبب تفشي الوباء مرة اخرى في نابولي وببعض لاعبيه و لم يلعب بقوة القرارات الصحية و ليس الرياضية.... فلنتعظ حتى لا نندم بعد وقت استطعنا فيه الحفاظ على أبنائنا لأكثر من سبعة أشهر من الاصابة بالمرض ولن يضرنا اذا أكملنا هذا التوقف ثلاثة أشهر اخرى قادمة... فالرياضة كما تبني الاجسام... الرياضة قد تكون سببا لموت الرياضيين.... فهذه رسالة أرسلها لكل الاتحادات الرياضية بأن يضعوا في اعتبارهم صحة وسلامة اللاعبين قبل التفكير في عودة النشاط الرياضي... فتدخل وزارة الصحة في قرارات اتحاد القدم وبرنامج المنتخب المقترح حق مكتسب لا يمكنها استثناء لاعبي المنتخب من هذا الوباء لأنه لا يميز بين احد في العالم..... والله من وراء القصد.

