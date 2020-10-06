«البدون»... لاعب مواطن

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أجرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديلات عدة على لائحة المسابقات ورفعتها الى مجلس الادارة من أجل اعتمادها، من أهمها معاملة اللاعب «البدون» معاملة المواطن والسماح بتسجيله في قائمة النادي بلا عدد محدد.

واجتمعت اللجنة التي يرأسها عضو مجلس ادارة الاتحاد فهد الهملان ويديرها حامد الشيباني أول من أمس في مقر الاتحاد، وناقشت قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سمح للمنتخبات بالاستعانة باللاعبين «عديمي الجنسية» وفق شروط معينة تنطبق كلها على اللاعبين «البدون» الذين تسمح اللائحة في الوقت الحالي بتسجيل 3 منهم في كل ناد بالاضافة الى 5 محترفين على أن يكون المجموع الكلي في الملعب 6 لاعبين، وهو الأمر الذي سيستمر في الموسم الحالي على أن يتم تقليص عدد المحترفين في الموسم المقبل 2020-2021.

كما رأت اللجنة السماح بتسجيل لاعب واحد فقط من المقيمين مواليد الكويت، وذلك رداً على اقتراح النادي العربي الذي طالب بمعاملة اللاعب المقيم المولود في الكويت معاملة «البدون».

وأوصت اللجنة بالغاء بطولات المراحل السنية بما فيها منافسات الشباب (تحت 20 عاما) مع السماح لكل ناد بتسجيل 10 لاعبين من الشباب في قائمة الفريق الأول التي تضم أساساً 30 لاعباً، وذلك من أجل زيادة عدد اللاعبين وتفادي النقص الذي قد يحصل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، لكنها في الوقت ذاته رفضت اقتراح العربي الآخر بالسماح بمشاركة لاعبي فريق الناشئين.

ويأتي الغاء مسابقات المراحل السنية وفقاً للرؤية الصحية خصوصاً أن معظم اللاعبين ما زالوا طلبة، ووزارة الصحة اعتمدت التعليم عن بعد، وليس منطقياً أن يتعلم الطلاب عن بعد ويتجمعوا في التدريبات أو المباريات.

ووافقت اللجنة على تمديد فترة التسجيل للانتقالات الصيفية حتى 31 أكتوبر الحالي، بدلا من الموعد السابق المحدد في العاشر من نفس الشهر ذاته، وذلك نزولاً عند رغبة الأندية التي واجهت بعض الصعوبات في التعاقد مع المحترفين بسبب تبعات جائحة كورونا التي ضربت العالم.

