انطلاق تدريبات «أزرق السلة»

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انطلقت اول من أمس تدريبات منتخب كرة السلة بقيادة المدرب التونسي عادل التلاتلي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها دورة الالعاب الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 7 الى 17 مارس المقبل. واقيمت تدريبات الفريق على مجموعتين حيث ضمت قائمة المنتخب 31 لاعباً تم تقسيمهم الى 16 لاعباً في المجموعة الاولى و15 لاعبا في المجموعة الثانية. وشهدت تدريبات المجموعة الاولى التي استمرت لمدة ساعتين حضورا كاملا حتى اللاعبين المصابين (عبدالعزيز الحميدي وحمد الزامل) بالرغم من عدم مشاركتهما، فيما غاب 6 لاعبين في المجموعة الثانية بسبب سفر احدهم (رباح الحسيني) وارتباط 5 منهم في الحجز العسكري وهم عبدالله توفيق ومحمد الوراد وراشد الرباح وعبدالرحمن السهو ومحمد عدنان.

وارتكزت التدريبات على الجوانب الفنية بدءاً من رفع المعدل البدني لدى اللاعبين وتنمية المهارات الى جانب التصويبات والتكتيك الدفاعي والهجومي. من جانبه قال التلاتلي ان برنامج التدريب يتضمن تجمع المنتخب اسبوعياً في آخر كل شهر الى حين اقامة دورة الالعاب الخليجية بواقع 57 حصة تدريبية بالاضافة الى خوض 9 مباريات ودية، مشيراً الى ان تدريبات «أزرق السلة» لن تكون كما في السابق عبر المعسكر الخارجي فقط قبل البطولة، بل ستكون بصورة دائمة ومستمرة خلال الموسم.وقال التلاتلي انه يركز حالياً على أمر مهم وهو الانضباط، موضحاً ان لاعب المنتخب يجب عليه الانضباط بالحضور للتدريب والاستماع الى التعليمات وانه لا مجال لاي لاعب غير منضبط في قائمة المنتخب.ولفت بأن الكويت تضم العديد من المواهب غير أن هذه المواهب حُرمت من الاحتكاك لمدة 4 سنوات بسبب الايقاف الخارجي، مشيراً الى أن اللاعب الموهوب يحتاج الى مزيد من الاحتكاك لرفع مستواه خصوصاً أن المنافسة الحقيقية غير موجودة في الدوري المحلي وهو ما يؤثر في صقل هذه المواهب.

