الكويت لمواصلة الإنجاز أمام برقان في «ممتاز اليد»

محلية

يبدأ الكويت حملة الدفاع عن لقبه للمرة السابعة على التوالي عندما يلتقي برقان في 04:30 مساء اليوم ضمن الجولة الاولى من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراتين أخريين تجمعان العربي مع السالمية في 06:15، والقادسية مع كاظمة في 08:00، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في منطقة صباح السالم.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الدرجتين الأسبوع الماضي لكنها تأجلت خلال فترة الحداد على وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. ومن المتوقع ان تشهد مباريات «الممتاز» الذي يقام بنظام الدوري ذهابا وايابا على أن يحقق اللقب الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط، منافسة قوية لمشاركة نخبة الأندية المحلية التي تصدرت دوري الدمج، وكانت الافضل خلال الفترة الماضية خصوصاً بعد استئناف نشاط اللعبة مطلع سبتمبر الماضي لتوقفه منذ فبراير بسبب جائحة كورونا.

ويدخل الكويت لقاء اليوم برصيد 3 نقاط كونه متصدر الدور التمهيدي للبطولة فيما يملك السالمية الثاني نقطتين، والقادسية الثالث نقطة وحيدة فيما تلعب بقية الفرق دون رصيد.

ويتصدر السالمية ترتيب الفرق الحاصلة على لقب الدوري الممتاز بـ11 مرة يليه النادي العربي 10 مرات ثم الكويت 8 مرات ثم كاظمة 6 مرات والقادسية والصليبخات 5 مرات لكل منهما في حين حصل الفحيحيل على اللقب 4 مرات وخيطان مرتين. يذكر ان «يد الأبيض» فرض سيطرته على اللعبة منذ سبع مواسم ولم يتمكن أي فريق من هزيمته في بطولات اليد المحلية منذ 16 مايو 2013 . ويطمح الكويت اليوم الى مواصلة انجازه غير المسبوق من خلال استمرار تحقيق الانتصارات وهو يبدو مؤهلا الى تحقيق الانتصار على نظيره برقان نظراً لفارق المستوى الفني بين الفريقين. ويقود الأبيض في مباراة اليوم مدربه المصري مجدي ابوالمجد. وفي المباراتين الأخريين تحتدم المنافسة فيهما نظراً لتقارب المستوى بين الفرق الأربعة.

