مشعل الأحمد: الحرس الوطني نموذج لاحترام القانون

أول النهار

استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد في رئاسة الحرس أمس كبار القادة والضباط من منتسبي الحرس الوطني لتقديم التعازي له بوفاة المغفور له بإذن الله أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه.

وأعرب الشيخ مشعل في بيان صحافي عن شكره وتقديره لجميع قادة وضباط الحرس الوطني وفي مقدمتهم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرازق الرفاعي، مستذكرا مآثر ومناقب سمو الأمير الراحل -طيب الله ثراه.

واكد ان الحرس الوطني نموذج يحتذى في الضبط والربط واحترام القانون بين مؤسسات الدولة المختلفة بما يتصف به ضباطه من كفاءة واحتراف في أداء مهامهم والتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم. واوضح ان الإنجازات التي حققها الحرس الوطني ما كان لها ان تتحقق لولا تضافر جهود جميع منتسبيه من قادة وضباط وضباط صف وأفراد، مشيدا بمساندة رجال الحرس لإخوانهم في جهات الدولة العسكرية والمدنية خاصة في التصدي لفيروس كورونا المستجد

«كوفيد - 19».

