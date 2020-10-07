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أول النهار

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تقدمهم الأمين السابق للأمم المتحدة

كبار المسؤولين الكوريين قدموا العزاء


استأنفت سفارة الكويت في كوريا الجنوبية استقبال المعزين بوفاة سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد - طيب الله ثراه.
وقالت السفارة في بيان لـ«كونا» ان كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين ورؤساء او ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية والاجنبية توافدوا على مقر السفارة في العاصمة سيؤول لتقديم واجب العزاء منذ اليوم الاول من اعلانها فتح سجل التعازي.
واضافت انه من بين المعزين الذين توافدوا الى مقر السفارة الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون ووزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وكان في استقبالهم السفير بدر العوضي.


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