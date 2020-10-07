سفارة الكويت: القيادة الفنزويلية أبدت حزناً عميقاً على وفاة الأمير الراحل

أول النهار

أعربت سفارة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية عن بالغ تقديرها واحترامها لمشاعر التضامن والتعازي التي أبدتها الحكومة والشعب في فنزويلا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وثمن سفير الكويت لدى فنزويلا ناصر العنزي في بيان صحافي للسفارة تلقته «كونا» هذا التفاعل الذي أبداه الشعب الفنزويلي بكل أطيافه ومكوناته مع الكويت وشعبها في هذا المصاب الجلل.

وأوضح أن شعب فنزويلا عبر عن عميق الحزن والتضامن والإشادة بدور سمو الأمير الراحل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية مستذكرا الدور الإنساني الريادي لسموه -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- وذلك من خلال المشاركة بالحضور والمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق نوه السفير العنزي بمشاعر التعاطف والمواساة الصادقة التي أبداها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونائب الرئيس دلسي رودريغيز ووزير الخارجية خورخي ارياسا ووزير التجارة والسياحة فيليكس بلاسينسيا.

وأشار في هذا السياق الى برقية التعزية التي بعثها الرئيس مادورو إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التي أكد فيها أن رحيل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد - طيب الله ثراه- خسارة كبيرة، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأعربت سفارة الكويت في فنزيلا عن بالغ شكرها لجميع البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية والاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة في فنزويلا على تضامنها مع الكويت من خلال التعبير عن صادق مشاعرها الأليمة والحزينة على رحيل قائد الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه الذي حظي بمكانة مرموقة لدى جميع دول العالم.

