الجمعيات الخيرية حول العالم: رحل أمير الحكمة والسخاء والتواضع

أول النهار

سيل من برقيات التعازي والمشاركات الوجدانية تلقتها جمعية احياء التراث الاسلامي من جمعيات خيرية واسلامية من مختلف انحاء العالم تعزي بوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد -يرحمه الله.

ففي برقية من الكلية الأفريقية للدراسات الاسلامية في السنغال كتب عميدها د. محمد لوح: ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الى جوار ربه، ذلكم الرجل الذي شهد له القاصي قبل الداني بأنه أمير الانسانية، وأمير الحكمة والدبلوماسية، وأمير السخاء والتواضع، قاد بلاده في احلك الظروف الدولية قيادة مثالية بما حباه الله من قوة الارادة وحنكة الادارة، وبعد النظر الى جانب الحلم والأناة، فكانت قيادته مثالاً للالتزام بمعايير الدول الحديثة، مع المحافظة على ثوابت الأمة. واننا باسم منسوبي الكلية الأفريقية للدراسات العربية والاسلامية في السنغال نرفع تعازينا الحارة الى الكويت اميراً وحكومة وشعباً، سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع مغفرته، وعظيم فضله ورحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل في الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد خير خلف لخير سلف، وأن يحفظ للكويت امنها واستقرارها، ونموها وازدهارها. وفي برقية من مؤسسة ايثار الخيرية في جمهورية قرغيزستان جاء فيها: ببالغ الحزن تتقدم مؤسسة ايثار الخيرية بخالص التعزية والمواساة للكويت كلها فرداً فرداً، وللعالم بأسره في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الأمير صباح الأحمد امير الكويت. اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وأسكنه في اعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأرسلت منظمة التنمية لخدمة المجتمع في جمهوية مالي برقية كتب فيها رئيسها البشير محمد السوقي: ببالغ الحزن والأسى يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الادارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل الكويت الشقيق حكومة وشعباً وللأمة العربية والاسلامية برحيل المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله الصبر والسلوان.

أما جمعية الرأفة الانسانية في بوركينافاسو فأرسلت ببرقية تعزية جاء فيها: بهذه المناسبة الأليمة تتقدم اسرة جمعية الرأفة الانسانية في بوركينافاسو بأحر التعازي وأصدق المواساة الى الكويت حكومة وشعباً والى الأمة الاسلامية في رحيل احد كبار رموزها وقادتها. سائلين المولى جل وعلا ان يغفر له، وأن يدخله جنة الفردوس، وأن يلهم اهله الصبر والاحتساب، كما نسأله سبحانه وتعالى ان يجعل خليفته خير خلف لخير سلف، وأن ينعم على الكويت بالأمن والأمان.

وأرسلت منظمة المركز الخيري للاهتمام بالتعليم والصحة والاغاثة في جمهورية النيجر برقية مما جاء فيها: تلقينا ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد امير الكويت، وبهذا المصاب الجلل تتقدم المنظمة بأحر التعازي وأصدق المواساة الى اسرة الصباح الكريمة والى الشعب الكويتي، والى رئيس وأعضاء جمعية احياء التراث الاسلامي بالكويت، والى الأمة الاسلامية والعربية، والى الانسانية برمتها لفقيد امير القيم والانسانية، سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته، كما نتضرع الى الله تعالى ان يسدد ويوفق خلفه ويعينه على ما فيه خير البلاد والعباد.

