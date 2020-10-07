مشعل الأحمد: الحرس الوطني نموذج بالضبط والربط واحترام القانون

الأولى

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد أن الحرس الوطني نموذج يحتذى في الضبط والربط واحترام القانون بين مؤسسات الدولة المختلفة لما يتصف به ضباطه من كفاءة واحتراف في أداء مهامهم والتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم..

وأشار الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله أمس كبار القادة والضباط، حيث قدموا له التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- أشار إلى أن الإنجازات التي حققها الحرس الوطني ما كان لها أن تتحقق لولا تضافر جهود جميع منتسبيه من قادة وضباط وضباط صف وأفراد..

وأشاد الشيخ مشعل بمساندة رجال الحرس الوطني لإخوانهم في جهات الدولة العسكرية والمدنية، خاصة في التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».