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سموه أثنى على جهود صباح الخالد والوزراء في أداء مهامهم

الأمير يجدّد ثقته بالحكومة: أدوا واجباتكم الدستورية


أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ثقته بالحكومة الحالية مثنيا سموه على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم.
ودعا سموه الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة من اجل مواصلة المسيرة الديموقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها سائلا سموه المولى عز وجل للحكومة التوفيق والنجاح.
جاء ذلك بعد استقبال سمو أمير البلاد بقصر بيان امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث وضع الخالد استقالته واستقالة الحكومة بتصرف صاحب السمو حرصا على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد.


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