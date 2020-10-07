الصالح: مشروع قانون لإنشاء لجنة عليا للانتخابات

الأولى

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إنه نظرا لقرب إجراء انتخابات برلمانية جديدة وتحقيقا لمزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع الى صحة نتائجها وأمانة تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين فقد رفع الى مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. وقال الوزير الصالح لـكونا إن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بمجلس

الوزراء بسرعة دراسة مشروع القانون كما كلف مجلس الوزراء وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي بسرعة استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع القانون تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.