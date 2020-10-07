الغانم: جلستان خاصتان اليوم.. وإجراءات فض «الانعقاد» سليمة

الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان كل الاجراءات المتعلقة بدور الانعقاد الحالي وفضه سليمة من الناحية الدستورية والقانونية والاجرائية، مشيراً الى المرسوم (137) لسنة 2020 الذي تم توقيعه من قبل سمو امير البلاد بعد قسمه مباشرة والذي تم بموجبه سحب المرسوم (130) لسنة 2020. وأعلن الغانم في تصريح صحافي امس انه سيقوم بتوجيه دعوتين لجلستين خاصتين اليوم الأربعاء تختص الأولى بتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، في حين يستكمل في الجلسة الثانية قوانين جلسة الأربعاء الماضي التي الغيت، بالاضافة الى بعض القوانين والتقارير الأخرى. وأضاف الغانم: تسلمت المرسوم رقم (138) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وينص هذا المرسوم في مادته الأول على فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية يوم الخميس 21 من صفر 1442 الموافق 8 اكتوبر 2020.

وبشأن ما اثير بناء على معلومات غير صحيحة او عدم الاستفسار عن المراسيم التي صدرت قال الغانم اريد ان اوضح ان مقدمة هذا المرسوم تقول: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم (251) لسنة 2019 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، (هذه دعوة الدور الرابع العادي)، وعلى المرسوم رقم (137) لسنة 2020، بسحب المرسوم رقم (130) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

وأوضح ان المرسوم الذي صدر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي صدر بعده مرسوم بسحب المرسوم الأول، مضيفاً فمن كان يقول ان المراسيم لا تسحب الا بمراسيم، فمرسوم (137) هو الذي سحب مرسوم (130)، الذي تم توقيعه من قبل سمو الأمير مباشرة بعد قسمه يوم 30 سبتمبر، اي قبل 1 اكتوبر وانتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم رقم (130).

وأضاف الغانم كل من كان يقول انه لم يكن هناك مرسوم بسحب المرسوم الأول كلامه باطل وغير صحيح ومناف للحقيقة، فالحقيقة هي ان هناك مرسوما رقم (137) سحب به المرسوم رقم (130) وكل الأمور سليمة من الناحية الدستورية والقانونية والاجرائية.

وشدد على انه لا توجد اي شائبة ولا يفترض ان يكون هناك خلاف على هذا الموضوع لأن الأمور واضحة، مبيناً انه على تواصل مع الكثير من الخبراء الدستوريين المحترمين والمعتبرين مثل الدكتور عادل الطبطبائي والدكتور عبد الفتاح حسن والدكتور محمد الفيلي للتأكد من سلامة جميع الاجراءات.

وقال الغانم سأوجه الآن دعوتين لجلستين خاصتين يوم غد (اليوم) الجلسة الأولى خاصة لتأبين المرحوم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه. وبين ان هذه الجلسة مستحقة وأقل ما يتم تقديمه للأمير الراحل الذي كان عضوا في المجلس التأسيسي ومن الجيل المؤسس وله بصمات وذكرى لا تنسى في قاعة عبد الله السالم.

وأضاف ستكون جلسة تأبين الأمير الراحل الساعة التاسعة صباحا وفي الساعة الواحدة ظهرا ستكون هناك جلسة خاصة اخرى يستكمل فيها جدول اعمال قوانين جلسة الأربعاء الماضي التي الغيت بسبب وفاة الأمير الراحل، بالاضافة الى بعض القوانين والتقارير الأخرى وستصل الدعوة للنواب ظهر اليوم ( امس ). وردا على سؤال صحافي بشأن الأمر الأميري المتعلق بموضوع تزكية ولي العهد، قال الغانم ان هذا امر بيد سمو الأمير، مبينا انه وفق الدستور فلدى سموه سنة لاختيار ولي العهد.

وأضاف الغانم في حال قرر سموه ان يقوم بارسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم غد ( اليوم ) سأدعو الى جلسة خاصة صباح يوم الخميس لمبايعة سمو ولي العهد الذي يزكيه سمو الأمير، وفي حال عدم صدور امر اميري بتزكية ولي العهد فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفق الاجراءات المتبعة بعقد اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد.

وأضاف اذا وصلني الأمر الأميري اليوم الاربعاء فستكون الجلسة من ضمن دور الانعقاد الحالي وقبل فضه يوم الخميس صباحا اي قبل الجلسة الختامية سأدعو الى جلسة لمبايعة سمو ولي العهد وفق الاجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها. وزاد الغانم اتمنى ان يكون حديث اليوم موضحا للكثير من الملابسات التي حدثت في الأيام الماضية، وطلبت ايضاً من مكتبي توزيع كل المراسيم التي وصلتنا وتحدثنا عنها على الاعلاميين.