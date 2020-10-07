وقف النقل والإعارة بين الجهات الحكومية

الأولى

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية اعتبارا من أمس. وجاء في نص القرار «إن مجلس الوزراء أحيط علما بقرار مجلس الخدمة المدنية بوقف التعيين بالوظائف القيادية بجميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووقف شغل الوظائف الاشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع وقف الاعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر».