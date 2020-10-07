الأمير: الثقة للحكومة الحالية للاستمرار في مهامها

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان العامر حيث وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سموه حرصا على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد.

وقد أثنى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكدا سموه ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديموقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها سائلا سموه المولى -عزوجل- للحكومة التوفيق والنجاح.

