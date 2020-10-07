سمو الأمير واصل تلقي التعازي من الرؤساء والقادة

وطن النهار

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من باتسي ريدي حاكم عام نيوزيلاند الصديقة أعربت فيها فخامتها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- مشيدة بالدور البارز لسموه -رحمه الله- في الارتقاء بالعلاقات بين الكويت ونيوزيلاند وبجهوده في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- مشيدا بالاسهامات البارزة لسموه -رحمه الله- في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والقضايا الانسانية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي عبر خلاله عن خالص تعازيه وتعازي الشعب الجيبوتي الشقيق وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سموه رسالة تعزية من الرئيس محمد عبدالله محمد «فرماجو» رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي الشعب الصومالي لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- مشيدا بدور سموه -رحمه الله- بتعزيز أواصر العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من د. فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق السابق أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه.

كما ضمنها خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بالجمهورية اللبنانية وليد كمال جنبلاط عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من المستشار د. عادل ماجد بورسلي رئيس المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي إخوانه مستشاري وقضاة وجميع موظفي المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه.

وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه المعزون من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء.

