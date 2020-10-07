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مجلس الوزراء البحريني: الأمة فقدت قائداً إنسانياً كبيراً


نعى مجلس الوزراء البحريني سمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا ان الأمة فقدت بوفاته زعيما كبيرا وقائدا انسانيا كرس حياته لخدمة بلده وشعبه ومجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية.
واكد مجلس الوزراء في بيان صحافي اوردته وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ذكرى سمو الامير الراحل ستظل خالدة في الوجدان الخليجي والعربي والعالمي، معربا عن تعازيه ومواساته للكويت الشقيقة في الفقيد الراحل.
كما اعرب عن خالص تهانيه لصاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد بما يحقق النماء والازدهار للكويت وشعبها الشقيق.


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