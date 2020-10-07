العوضي: استمرار «حياتهم غالية» عاماً كاملاً

وطن النهار

نجحت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية باطلاق حملة «حياتهم غالية» بالتعاون مع فريق البناء البشري والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وهي مبادرة وطنية لدعم فرق الصحة النفسية للأشخاص ذوي الاعاقة. وأكدت المدير العام للهيئة العامة لشوون الاعاقة د. شفيقة العوضي أن هذه المبادرة ستستمر لمدة عام كامل، وستشمل جميع المناطق في مختلف المحافظات، وأن الهيئة ماضية في استقبال الحالات عبر منصتها التي تم تدشينها في هذه المبادرة. وقالت إنه يتم حاليا قياس مدى التجاوب مع العلاجات النفسية من خلال استبيانات تم تقديمها للأشخاص ذوي الاعاقة ما يعكس مدى الاستفادة من هذه التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها. وبينت العوضي أن حملة «حياتهم غالية» هي امتداد لحملة «واحنا بعد وياكم» بالشراكة الاستراتيجية مع معهد البناء البشري والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية والهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة وباشراف من مكتب ممثل منظمة الأمم المتحدة في الكويت. من جانبه أوضح مدير عام الهيئة الخيرية العالمية م. بدر الصميط: ان نجاح حملة «حياتهم غالية» كان بفضل ما لمسناه من استشعار للمسئولية المجتمعية لدى القطاع الخيري والمصرفي في الكويت؛ حيث لمسنا تعاونا كبيرا من قبل 63 جهة انضمت لهذه الحملة فور الاعلان، مبينا أنه لا تزال الفرصة سانحة لجميع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص للانضمام لهذه المبادرة الوطنية؛ لحشد كل جهود الأفراد والمؤسسات من مختلف قطاعات الدولة للعمل بشكل جماعي، لتمهيد أرضية متكافئة لجميع أفراد المجتمع وضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي يكفلها كل من دستور الكويت والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، والتي صادقت عليها الكويت في عام 2013.