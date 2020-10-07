المحكمة الكلية نظمت توزيع القضايا على الدوائر

وطن النهار

اصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د عادل بورسلي قراراً بشأن الالية الجديدة لتوزيع قضايا الجنايات على الدوائر في المحكمة الكلية. جاء في القرار: بالنسبة للقضايا التي بها محبوسون احتياطيا تحدد الجلسة وفقا للرقم الأخير من الرقم الكلي للقضية خلال فترة لا تجاوز أسبوع، وبالنسبة للقضايا التي ليس بها محبوسون احتياطيا تحدد الجلسة خلال فترة لا تجاوز شهر ونصف وزاد: في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد القضايا التي توزع على كل دائرة في كل جلسة على عشر قضايا. ونص القرار على أن تحال المعارضات في الأحكام الصادرة من الدوائر المسائية (??-??-?? ) الى الدوائر أرقام (?،??،?) الصباحية لحين صدور قرار ببدء العمل المسائي.