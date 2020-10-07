«الاستئناف» برأت حدثاً من حيازة المخدرات

وطن النهار

ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بايداع «حدث» تحت الاختبار القضائي لمدة سنة وقضت مجددا ببراءته من حيازة مادة مؤثرة عقليا «الميثامفيتامين» بقصد التعاطي. وكانت النيابة العامة اسندت الى الحدث أنه حاز وأحرز مادة مؤثرة عقليا «الميثامفيتامين» بقصد التعاطي. وتتلخص وقائع القضية فيما شهد به ضابط الواقعة من أنه وأثناء قيامه بجولات أمنية ومرورية في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع باتجاه النويصيب وبرفقته رجل أمن اخر، شاهدا مركبة يقودها احد المتهمين الحدث ومتهم اخر، حيث قام قائد المركبة بالانحناء يمينا ويسارا ثم عاد وانحنى بمركبته على دورية الشرطة، غير متقيد بمدلول الخطوط الأرضية للطريق وعليه قاما باستيقافهما وسؤالهما عن بياناتهما بعدما لاحظا ان قائد المركبة بحالة غير طبيعية ولا يستطيع العناية بنفسه وشاهد أيضا قرصين الأول أصفر والثاني أبيض يشتبه في مواد مخدرة او مؤثرة عقليا وكان المتهم الحدث نائما بالمركبة والاخر بحالة طبيعية. وحضر المحامي زيد الخباز عن المتهم «الحدث» ودفع ببطلان القبض عليه وبطلان الادلة المترتبة على ذلك القبض الباطل، لانتفاء حالة التلبس. كما دفع ببطلان الادلة المستمدة من القبض الباطل، مؤكدا ان المضبوطات لا تخص موكله وانما تخص صديقه قائد المركبة.