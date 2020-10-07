المتعافون من «كورونا» تجاوزوا الـ 100 ألف

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 676 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108268 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى امس 632 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 158 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و140 حالة في منطقة حولي الصحية و131 حالة في منطقة الجهراء الصحية و130 حالة في منطقة الفروانية الصحية و117 حالة في منطقة العاصمة الصحية. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7457 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3583 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 764608 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 630 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 100179 حالة.

