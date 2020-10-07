دروازة العبدالرزاق مهددة بالانهيار!

وطن النهار

دروازة العبدالرزاق عبق من الماضي لاتزال تستحوذ على عناية واهتمام المواطنين والمقيمين، فإليها يفدون من كل الانحاء ليقضوا مصالحهم ويحصلوا على حوائجهم من قلب الديرة النابض الذي لا تهدأ حركته ولا تتوقف حيويته الا ساعات قليلة تعقب منتصف الليل، ولا تستمر الا إلى وقت بداية الدوام. الدروازة أصابها ما أصابها من التشققات والانهيارات فاضطرت الادارة العامة للمرور الى اغلاقها من الجهات الاربع حرصاً على سلامة المواطنين، وتحسباً لأي واقعة يمكن ان تقع فيترتب عليها ما لايرجوه أحد من الكويتيين أو من ضيوفهم المقيمين. ادارة المرور سارعت إلى تحويل مسارات المركبات الاتية من كل الاتجاهات اعتباراً من يوم الجمعة الماضي الموافق الثاني من اكتوبر الحالي بعدما تأكدت من ظهور حديد تسليح سقف النفق، إضافة إلى حدوث انخفاضات بارزة على ارضيته يمكن ان تؤدي الى اصابة المارة. مصادر مطلعة أكدت لـ «النهار» ان فرقاً فنية من المهندسين لاتزال تدرس كيفية التعامل مع الموقع الذي يعد قلب الكويت النابض، كما لاتزال تبحث عن حلول سريعة وناجحة للازدحامات المرورية التي نتجت عن الغاء الاشارة الضوئية ووقف عملها الى اجل غير مسمى.

وتوقعت المصادر ان ترفع تلك الفرق تقريرها حول أوضاع الدروازة خلال أسبوع واحد، متضمناً عدداً من مقترحات التعامل مع الموقع خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن دروازة العبدالرزاق من الاماكن التاريخية والاستراتيجية في مدينة الكويت وهي عبارة عن نفق باحد أهم تقاطعات مدينة الكويت يربط بين مجمع البنوك بسوق المباركية، ولكن للوصول إلى الزوايا الاربع للدروازة وهو أكثر ملاءمة وأكثر أماناً من عبور الشارع، كما يمكن استخدامه للوصول من وإلى المباركية وبلوكات وشارع احمد السالم وبرج الكريستال والبرج البلوري خط المطاعم أمام بلوكات «سوق الأقمشة».

وكانت «النهار» قد نشرت في عدد 6 أكتوبر الحالي خبراً تأجيل اقتراح بشأن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق لحين دعوة كلية العمارة في جامعة الكويت وشركة المرافق العمومية وادارة المشاريع في البلدية.

