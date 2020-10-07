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وطن النهار

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40 طناً مساعدات غذائية للسودان


وصلت إلى مطار الخرطوم خامس طائرات الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة بنحو 40 طنا من المساعدات لمتضرري الامطار والفيضانات في الدولة.
واشاد رئيس لجنة الفيضانات والسيول بوزارة الخارجية السودانية السفير محي الدين سالم في تصريح صحافي بهذه المناسبة بالدعم الكويتي المستمر وتواجد الجمعيات الخيرية الكويتية في كل المحن لتقديم المساعدات مؤكدا متانة العلاقات بين السودان والكويت. وهنأ السفير سالم في الوقت نفسه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم قائلا إنه «من مدرسة الدبلوماسية والعمل الانساني والحكمة التي نحن أحوج إليها».


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