«بلدية مبارك»: 19 تنبيهاً بوجود الأنقاض والدفان

وطن النهار

نفذت إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية لمتابعة أعمال المقاولين والتأكد من تراخيص التشوين والسلامة في عموم مناطق المحافظة . وأوضحت مدير إدارة السلامة بالمحافظة ميساء بوشهري أنه تم وضع خطة مكثفة لمتابعة جميع أعمال السلامة بالمحافظة تشمل متابعة الكشف على كل منطقة والتأكد من التراخيص التى تصدرها الادارة فضلا عن متابعة جميع أعمال المقاولين من التزامهم برفع الانقاض، لافتة إلى أنه تم التشديد على النوبات بتكثيف الحملات لرصد جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور . واشارت بوشهري إلى ان الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالنوبة( أ) أسفرت عن توجيه 8 تنبيهات لوجود أنقاض ودفان فضلا عن عدم وجود لوحة وزيادة مساحة التشوين إلى جانب تحرير 5 تقارير فنية لمواقع التشوين. وتابعت بأن الجولات التي نفذها الفريق الرقابي بالنوبة (ب) أسفرت عن توجيه 10 تنبيهات لوجود أنقاض وعدم وجود تراخيص ولوحه كما بينت بأن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالنوبة (ج) أسفرت عن توجيه 11 تنبيها لوجود أنقاض ومخلفات بناء ومكاتب. ولفتت بوشهري إلى أن الاجهزة الرقابية ستقوم بتكثيف الجولات الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع مخالفات لائحة السلامة، داعية أصحاب العقارات والمشاريع برفع الانقاض اولا فاولاً والتأكد من تراخيص التشوين تجنبا للمخالفة والغرامة.