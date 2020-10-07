أكبر عملية تغيير للقيادات في تاريخ الكويت بحلول 2021

مال وأعمال

ثورة تصحيح للهيكل الإداري للجهات العامة بالدولة يتم تنفيذها قريباً، هذا ما أكدته مصادر حكومية مطلعة لـ النهار، الذي أشار إلى أن التجهيز لتلك التعديلات جارية على قدم وساق، موضحاً أن تلك التعديلات ستشهد أكبر عملية تغيير للقيادات في تاريخ الكويت بداية من العام المقبل 2021.

ولفتت المصادر الى أن إجراء تغييرات جذرية في الهيكل الإداري هدفه تعزيز وتطوير قدرة موظفي الدولة لاستيعاب متطلبات خطة كويت جديدة 2035، والتي ترتكز محاورها على سرعة الانجاز والقدرة على تحقيق طفرة نوعية وحقيقية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن عمليات التغيير ستطال مناصب واسعة مسؤولة عن العمليات المالية الخاصة بمشاريع التنمية، قائلة باقتضاب الغرض تنشيط الدماء وليس شكوكاً بالفساد.

ومن بين المبادئ التي تركز عليها عمليات التغيير بحث فترة تولي المنصب القيادي بمدة قصيرة منعاً للتربح، كما سيتم العمل على إجراء جرد واسع للمناقصات والممارسات للبحث في وجود تنفعيات من عدمه، خاصة وأن الجهات الرقابية المعنية تقوم حالياً بفحص جميع التعاقدات الحكومية وبيان مدى سلامة إجراءاتها القانونية ومطابقتها لإجراءات الطرح الخاصة بالجهة صاحبة العلاقة.

وأوضحت أن ثورة التغييرات المرتقب تنفيذها بداية العام المقبل، تهدف في مجملها الى :

? تعزيز كفاءة خطط التنمية المطروحة من قبل الحكومة، وذلك من خلال توظيف الموارد المالية المخصصة لتلك المشاريع وتنفيذها بدرجة إنجاز عالية.

? التأكيد على أهمية مبدأ المساءلة والشفافية لجميع القيادات المسؤولة عن تلك المشاريع وتوقيع العقوبات عليها حال ثبوت أية مخالفات.

? الإسراع بتنفيذ المشاريع التي تعثرت أو تأجلت لأخطاء بعض القيادات والتي نتج عنها هدر كبير في المال العام.

? السعي لتوظيف القدرات الشبابية والاستفادة منهم في تطوير العمل الإداري.

? إتاحة الفرصة للقيادات الوسطى القادرة على تولي المناصب العليا في الوزارات والجهات المختلفة والتي من شأنها تغيير في الفكر الإداري.

ولفتت المصادر أن التغييرات تستهدف كذلك ي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية على تنفيذ المشاريع، وتطوير قدرات القائمين على تلك المشاريع ومعالجة أسباب التعثر لبعضها والحفاظ على المال العام للدولة من أية عمليات تعد على المال العام.

